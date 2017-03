David López: “Mereixem acabar bé la temporada”

L'entrenament de l'Espanyol ha començat abans de l'habitual per poder aprofitar més el cap de setmana de festa. A partir de dilluns tornaran a l'activitat per preparar el duel contra el Betis, a qui caldrà derrotar per mantenir vives les esperances d'assolir la setena plaça. Falten deu jornades per acabar la lliga i segons David López l'equip mereix protagonitzar un bon desenllaç. En tot cas, el futur és encara més engrescador que el present, segons el jugador de Sant Cugat. “Sempre volem més, però com està anant el campionat amb moltes equips fent-ho bé, amb posicions molt ajustades, crec que estem tenint un rendiment molt bo, ja que la planificació es va fer una mica amb presses perquè van ser molts canvis. El més important per a mi és que es veu que hi ha molt de marge de millora encara. D'aquí al final segurament ja es veurà una millora. Es va veient un equip més madur, que evoluciona, però penso en un futur més ampli. Hi ha jugadors que han arribat amb molta experiència, un entrenador igual i era difícil començar des de zero i espero que de cara altres temporades se segueixi millorant. Esperem acabar com mereix la temporada. Com hem treballat i ens hem esforçat mereixem acabar bé la temporada.” El jugador del planter ha reconegut que si s'acabés la lliga en la novena posició actual no estaria malament, però deixaria la plantilla periquita amb ganes de més.

La lesió d´Óscar Duarte comportarà que David López torni a la defensa. El jugador admet que la posició natural és al mig del camp, però no té problema en exercir de central. Serà la posició que ocupi divendres contra el Betis. Aturada de lliga pels partits de seleccions i de nou l'Espanyol obrint la jornada, amb problemes per als jugadors americans. “Ja ens ha passat. Contra la Real i Las Palmas ja vam perdre internacionals, sobretot els de Sud-Amèrica, que és impossible que arribin. Servirà perquè els que juguen menys tinguin minuts. Són baixes importants, els necessitem, però no ens podem queixar perquè el calendari és així, les televisions manen i no podem posar excuses.”