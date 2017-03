La planificació de la temporada que ve ja té noms propis com ara Sergio García. Els paràmetres per buscar els reforços són diversos, però n'hi ha un que la direcció esportiva i Quique Sánchez Flores consideren bàsic: el perfil humà. Un dels secrets de la bona dinàmica és la bona química del grup i no volen cap element que l'alteri, per molta qualitat que pugui tenir.

El component humà. Jordi Lardín, el seu equip i Quique Sánchez Flores tenen clar que avui dia és clau. Per això demanen molts informes sobre com és un jugador des del punt de vista familiar i de comportament. En els últims temps hi ha hagut futbolistes díscols i que era impossible integrar-los, com ara Thievy, a qui els veterans van marcar la línia, i que va protagonitzar diversos incidents. No es vol reviure. “Un Osvaldo avui dia no tindria lloc a l'equip. Preferim jugadors potser de menys qualitat però que en el grup funcionin”, expliquen fonts del club. L'argentí va oferir el màxim rendiment de la seva carrera a l'Espanyol, amb 20 gols en una temporada i mitja. Mauricio Pochettino va fer els ulls grossos amb moltes coses perquè era un referent damunt la gespa i marcava les diferències. I amb 31 anys està sense equip i reciclat a cantant després d'haver passat per set clubs en cinc temporades des que van traspassar-lo al Roma, amb greus incidents en la majoria.

Aprofitar l'aturada