Hernán Pérez, el gran absent

Quique Sánchez Flores estava molt pendent de l'arribada dels seus internacionals. Ahir, Felipe Caicedo, Diego Reyes i Hernán Pérez van arribar a l'aeroport del Prat i directament es van presentar a la sessió matinal. D'aquests tres, només Hernán Pérez és l'únic que s'ha quedat fora de la convocatòria per al partit d'aquesta nit contra el Betis. “Sabem que han jugat molts minuts. Hem parlat amb ells i hem tret conclusions. Ara venen molts partits, hem de repartir bé els minuts i, sobretot, encertar. Caicedo està bé i content de tornar a l'equip. Hernán encadena dos partits en què no s'ha acabat de trobar. Ha de pensar i descansar, perquè venen partits importants”, apuntava el preparador blanc-i-blau donant un toc d'atenció al futbolista, que no ha tingut un rendiment gaire fluid en els últims partits.

Els blanc-i-blaus obren la 29a jornada de lliga amb l'esperança d'aconseguir un triomf clau contra els andalusos. Els tres punts s'han d'amarrar per seguir alimentant les aspiracions i les il·lusions de la setena posició, i més abans de jugar dimecres contra l'Athletic Club, que ara és el que ocupa aquest lloc, i que juga demà contra l'Osasuna.