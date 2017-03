Diego Reyes, en el punt de mira

Diego Reyes (Ciutat de Mèxic, 1992) estarà al centre de les mirades de tots els aficionats blanc-i-blaus. El central mexicà arribarà just de forces per al partit d'aquesta nit contra el Betis, però Quique Sánchez Flores haurà d'apostar per ell a l'eix junt amb David López, que tornarà a fer parella amb ell després de la seva excursió a la medul·lar. Al tècnic blanc-i-blau no li queda cap altre remei, ja que no disposa de més defenses. Demichelis va marxar a l'hivern, i la greu lesió d'Óscar Duarte, amb un trencament als lligaments del genoll esquerre, ha debilitat encara més aquesta zona. Tornarà la parella clàssica de centrals més utilitzada en la lliga sis partits després. I és que Quique Sánchez Flores havia apostat per David López a la medul·lar per donar un cop d'efecte a l'equip. Ara el santcugatenc haurà de convertir-se, de nou, en central, i tindrà al costat Diego Reyes. El mexicà és el central que ha jugat més aquesta temporada a l'eix. No cal estranyar-se'n, ja que ara és l'únic especialista en aquesta posició. Però qui més qui menys està pendent de com torna dels partits que ha jugat amb Mèxic, i encara sort que el primer no el va jugar per sanció. Tot i això, ha hagut de fer un viatge transoceànic i tot just es va entrenar ahir amb els seus companys. Avui, si no hi ha cap contratemps, Quique apostarà per ell a la medul·lar. L'únic recanvi que té a la plantilla és Rubén Duarte. Però el preparador madrileny evitarà posar-lo, i més tenint en compte que l'andalús només ha jugat 100 minuts en la lliga. El seu últim partit de lliga és del 9 de setembre, a Anoeta, i no juga cap partit oficial des d'abans del Nadal, quan va jugar l'eliminatòria de copa contra l'Alcorcón. Diego Reyes no es pot ni constipar, i tothom creua els dits perquè no tingui cap mena de lesió, per petita que sigui. El seu concurs serà clau en aquest final de temporada per assolir la desitjada setena plaça, i el compte enrere comença avui contra el Betis. Deu jornades frenètiques per lluitar per un somni: tornar a Europa deu anys després. Una classificació que també podria estimular el club blanc-i-blau per assumir la contractació del mexicà. El central està ara cedit per l'Espanyol fins a final de temporada, però té una opció de compra taxada en set milions d'euros. Una quantitat que el club blanc-i-blau considera prohibitiva i que espera negociar a la baixa.

A banda de tot això, el partit serà especial per a Diego Reyes, com a blanc-i-blau només ha marcat un gol, i va ser contra el Betis. Llavors, aquella diana va valer els tres punts al Benito Villamarín. De ben segur que Diego Reyes intentarà repetir experiència, i més encara després de les bones sensacions acumulades en l'últim partit que va jugar amb Mèxic on va ser l'autor de gol de triomf.