Remuntada màgica (2-1)

L'Espanyol va remuntar un partit decisiu davant del Betis i manté intacte la seva determinació per acabar entre els set primers. I ho va fer aquesta nit a còpia d'orgull amb gols de Javi Fuego i José Antonio Reyes. Especial va ser el golàs de l'andalús que va enviar la pilota per tot l'escaire. L'Espanyol no es va rendir, no ho va fer en cap moment. Inclús quan al minut (76') el Betis s'avançava amb un gol de Rubén Castro de penal. Un pena màxima inexitent que va xiular el col·legiat González González per unes mans de Javi López que no van ser així i que van impactar a la cuixa de Javi López.

Al final els blanc-i-blaus van aconseguir un triomf de fe i que reafirma el treball d'aconseguir el somni europeu. Una remuntada màgica i vitamínica que, de ben segur, donar un impuls de cara als nou partits de lliga que resta de temporada. El dimecres l'Espanyol jugarà a San Mamés davant l'Athletic Club però ja té 43 punts al seu caseller, els mateixos que tenia quan va acabar la lliga la temporada passada amb Galca.