“És un final excel·lent pel patiment del partit. Ha aparegut la raça d'un equip competitiu i que ens dona la mentalitat per remuntar un partit i per a la cooperació de tots els futbolistes. Després surten jugadors amb el talent de Reyes”, explicava Quique Sánchez Flores. El tècnic blanc-i-blau mostrava una alegria continguda a la sala de premsa malgrat l'efemèride d'arribar a les 100 victòries en lliga com a preparador. “Està molt bé i això és que he dirigit uns quants partits i que he estat en bons partits i ara estic en un altre gran club com l'Espanyol.”

Més enllà d'això, Sánchez Flores estava centrat en el que suposava el triomf i com es va aconseguir. “El Betis ha competit molt bé i ens ha tancat espais. Era un partit en què el que marqués semblava que tenia els tres punts, però tenim un esperit rebel, no ens dobleguem i tenim la sort de tenir un grup així.” El madrileny no podia amagar el que significa aquest triomf, tot i que evitava parlar de finals o de lluita per Europa. “És una victòria que dona vitamines, però en aquest moment del curs ja saben els jugadors que el que fan està bé i aquest és un bon resultat. Però no pensem que a San Mamés jugarem una final, ni anirem amb aquesta mena de victimismes. Anem pel camí amb aquest compromís que tenim ara i si seguim així podem aconseguir coses importants.” Naturalment, el tècnic va parlar del protagonista de la nit: José Antonio Reyes. L'andalús va dinamitar el partit amb el seu futbol. “Estic content que s'hagi recuperat. És talentós i un artista. Quan s'hi posa pot canviar un partit. La relació amb José és innegable, fa molt de temps que el conec i l'he portat en molts equips on he estat i per a mi és pràcticament un fill”.