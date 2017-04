Rotacions obligades

David López no va participar en l'entrenament per una contusió

Tres partits en vuit dies. I el calendari no és més dens perquè l'LFP va decidir que l'Espanyol obrís la jornada en divendres. Cap avantatge perquè el contrapunt va ser la manca de temps en el viatge dels internacionals. Per tot plegat Quique Sánchez Flores haurà de fer rotacions. Pel desgast físic i per les sancions, ja que li tocarà refer l'onze titular a San Mamés per cobrir la baixa del pitxitxi Gerard Moreno, que feia 44 partits que no es movia de l'alineació inicial.

“Suplir la seva baixa és molt difícil perquè pots posar un jugador que et doni gol, però no la feina que et dona ell. O a l'inrevés. És molt complet, ajuda en defensa i té gol. És una peça bàsica. De tota manera, tenim altres jugadors amb característiques molt bones que poden ajudar.” Víctor Sánchez definia així ahir el pes de l'absència de Gerard Moreno a Bilbao. Al marge dels onze gols, el davanter de Santa Perpètua de Mogoda és bàsic en un equip que durant tota la temporada està tenint greus problemes per generar joc ofensiu, i és el que menys rematades fa de primera divisió. El punta català és l'encarregat de donar sortida a la pilota i dirigir moltes contres, rebent d'esquenes i tocant per als que venen de cara o obrint ràpid la pilota a la banda per córrer a la possible rematada. El més fàcil serà recuperar la presència d'un mitjapunta rere Caicedo, si bé el joc físic de l'Athletic tampoc és el més indicat per a jugadors com Jurado i Reyes.

Les sancions i l'estat físic dels jugadors marcaran les rotacions. Les alarmes es van disparar ahir a la ciutat esportiva en veure que David López s'entrenava al marge dels seus companys. El santcugatenc té una contusió al genoll dret de l'enfrontament amb el Betis, que no li hauria d'impedir ser damunt la gespa de San Mamés, tot i que és la pitjor setmana i la pitjor posició per forçar. L'eix de la defensa és la zona més coixa de la plantilla. Ja ho era pel fracàs del fitxatge de Martín Demichelis i es va agreujar fa unes setmanes amb la greu lesió d'Óscar Duarte, que ha deixat Diego Reyes com a únic central pur de la plantilla. Per sort, el mexicà i el del planter han sabut acumular minuts sense targetes.

Precisament, David López va tornar divendres a l'eix de la defensa després d'una sèrie de partits en la posició natural de migcampista. Endarrerir el santcugatenc va permetre veure Víctor Sánchez al doble pivot a l'onze titular, circumstància que no es vivia des de la jornada inicial al camp del Sevilla. Va fer parella amb Javi Fuego, un recurs inèdit fins ara perquè Quique Sánchez Flores ha preferit que el de Rubí tapés les mancances al lateral de la defensa. Caldrà veure si a San Mamés segueix a la mateixa posició o torna al lateral dret per deixar espai a més múscul al centre amb Diop. El senegalès és el recurs habitual del tècnic en aquest tipus de partits, tal com va palesar el desplaçament precedent a Eibar. Els moviments al doble pivot són constants i Quique ja hi ha utilitzat onze parelles diferents.

Amb quatre targetes