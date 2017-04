Quique Sánchez Flores: “La il·lusió del setè lloc ens manté vius”

Els resultats de la darrera jornada no van servir a l'Espanyol per retallar la distància respecte la setena plaça, però va acostar-lo al cinquè i al sisè, que van punxar i no travessen un bon moment. L'onze blanc-i-blau s'anima veient que la lluita per Europa es manté oberta, amb la dosi extra de moral que va suposar la remuntada contra el Betis. Quique Sánchez Flores ja no amaga que l'objectiu ha variat. “En funció de com es va tancant la temporada van canviant coses i el que abans semblava una lliga del setè al tretzè ara sembla una mica diferent. Més enllà de les càbales i estadístiques sabem que si puntuem estarem més a prop. Aquesta il·lusió ens manté vius”, ha afirmat abans de viatjar a Bilbao.

El duel de San Mamés suposa l'oportunitat de situar-se a un punt del setè en cas de victòria. Quique Sánchez Flores ha convocat 21 jugadors, amb els noms destacats del jove Antonio Cristian i, sobretot, de Leo Baptistao, de baixa des del desembre. El tècnic madrileny ha avançat que el brasiler té opcions reals de jugar i ha lloat el rival. “Pressiona alt i no deixa jugar d'inici. Arriba al partit amb un ritme intens i si vas enrere és perillós. És un equip ben entrenat i amb bons futbolistes. Un equip que no és estrany que jugui habitualment a Europa i han construït la plantilla per disputar aquesta competició. La nostra, en canvi, està per a un altre objectiu, però el seu nivell de compromís, rendiment i implicació fa que tinguem un nou objectiu, difícil i complicat.”