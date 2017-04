Amb el somriure recuperat

Leo Baptistão va ser ahir la gran novetat en la llista de convocats per anar a Bilbao. Quique Sánchez Flores feia setmanes que deia que el veia somriure de nou i que les sensacions eren positives, tal com va quedar clar en formar part de l'expedició blanc-i-blava, que li obre la porta a posar fi a gairebé quatre mesos sense jugar.

“Les sensacions són molt bones. Ens ha sorprès bastant l'agilitat amb què s'ha mogut en els entrenaments. Després ja decidirem si entra entre els divuit convocats.” L'entrenador de l'Espanyol explicava així la presència del davanter brasiler en la llista per a San Mamés. Ha passat temps des que Baptistão va fer una llarga cursa en el minut 90 per fer el segon gol a l'Sporting. Era l'11 de desembre i ningú esperava que trigarien tant a veure'l de nou damunt la gespa. El jugador notava molèsties al taló i el primer diagnòstic va ser una talàlgia de tipus traumàtic. Però no millorava, així que se li van fer més proves i es va descartar que fos per un cop, i es va variar el tractament cap a una tendinopatia d'Aquil·les. El temps de recuperació són dotze setmanes, però el dolor es negava a marxar, així que s'anava allargant, davant la desesperació del davanter i de l'entrenador blanc-i-blau. A principis de febrer s'anunciava que entrava a la recta final, les últimes tres setmanes de recuperació, però no va ser fins la setmana passada, gairebé dos mesos més tard, que va començar a fer treball amb el grup. La reaparició és més a prop.

La llarga absència de Baptistão ha obert dos debats. Per una banda, el dels metges. La lesió del brasiler s'ha allargat més del previst, tal com va passar amb Víctor Sánchez, i les mirades es van situar damunt del cos mèdic, que la temporada vinent gaudirà de més recursos. Per l'altra, la continuïtat del davanter. L'Espanyol va abonar 3,5 milions pel 50% dels drets del jugador i ben aviat en la temporada va comunicar a l'Atlético la voluntat d'aconseguir el percentatge restant. Però Baptistão té tendència a les lesions i al club hi va haver veus que van qüestionar la idoneïtat de fer la despesa. Fonts de l'entitat blanc-i-blava, però, descarten fer marxa enrere. Quique Sánchez Flores confia molt en l'aportació del punta brasiler i asseguren que l'equip l'ha trobat a faltar en partits en què s'ha avançat en el marcador i podria haver fet molt de mal al contraatac. Confien que serà decisiu en la recta final de la lliga.