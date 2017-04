Continuar amb la bona onada

L'Espanyol ha agafat la bona onada i no la vol abandonar fins a arribar a la riba que l'ha de conduir a acabar la lliga entre els set primers. L'objectiu és complicat. Ningú va dir que seria fàcil, però els deixebles de Quique Sánchez Flores han demostrat que el conformisme no forma part del seu vocabulari. L'exemple més fefaent es va veure divendres contra el Betis. Un penal inexistent en contra va servir com la guspira perfecta per encendre una remuntada màgica en tres minuts. Un triomf impossible es va convertir en real. Aquest partit èpic alimenta encara més la síndrome de la felicitat blanc-i-blava. Lluny sembla que queden els anys grisos marcats per la irregularitat que empetitien l'equip. Ara l'Espanyol pensa en gran i vol eixamplar el seu sostre competitiu a San Mamés. El partit d'avui amb l'Athletic Club és d'aquelles onades que marquen un abans i un després en la lliga. Agafar-la, gaudir-la i superar-la serà el millor símptoma per continuar generant estímuls positius en aquesta lluita per Europa. “La plantilla de l'Athletic està construïda per jugar i lluitar a Europa. Tenen un altre objectiu des del principi del curs. Tot i això, nosaltres, pel rendiment, la implicació i el compromís dels jugadors, hem fet que tinguem un nou objectiu”, afirmava ahir Quique Sánchez Flores, conscient que, en aquest punt de la temporada, el seu equip ha de mirar cap amunt i esprémer al màxim les seves possibilitats. Es dona la paradoxa que fa només dues jornades la cinquena posició semblava una quimera, però ara només és a sis punts. La caiguda de la Real Sociedad i el Vila-real ha eixamplat el camí europeu, on fins a set equips, entre els quals hi ha l'Espanyol, se les veuran en una minilliga de nou jornades. “Durant la temporada es van ajustant les coses, abans hi havia una lliga del 7 al 12 però ara ens hem apropat al grup de dalt i han canviat les coses. El més important és mantenir el nostre nivell competitiu”, confessava el preparador blanc-i-blau.

Els seus deixebles arriben a aquest tram final de lliga en una bona dinàmica de resultats i estimulats per la sensació que estan capacitats per fer quelcom gran. Aquesta idea d'acabar a Europa ja estava incrustada en el disc dur de tots els jugadors. “Sabem que podem fer una cosa gran i ho estem cuinant”, relatava ahir un dels homes més importants de la plantilla. L'operació Europa s'ha portat pràcticament des de l'anonimat, com una obra d'artesania. La simple cadència de la remuntada exprés de divendres té molt a veure amb aquesta pirotècnia col·lectiva. Un còctel d'emocions al voltant del qual han fet acte de fe tots els futbolistes. “Competim contra nosaltres mateixos. Sabem que el que volem és millorar el nostre propi rendiment. No ens agrada comparar-nos amb el que hi ha fora”, afirmava Sánchez Flores, conscient que el seu equip depèn més de les seves habilitats, més que de les alienes.

San Mamés serà un os dur de rosegar, i més amb la baixa de Gerard Moreno, un futbolista essencial per a Quique. No és casualitat que fos l'únic que fins avui havia disputat tots els partits. La seva baixa condicionarà, en part, el joc blanc-i-blau, que haurà d'agafar múscul a la medul·lar i, de segur, jugar amb un sol punta per guanyar més estabilitat davant les escomeses i els giravolts que proposarà el conjunt local. Guanyar seria un salt de gegant per continuar de ple en la lluita europea, però l'empat tampoc no seria un mal botí. Avui, partit gran.