La setena plaça s'allunya

L'Espanyol ha vist com la setena plaça s'allunyava en caure a San Mamés 2-0. Un penal de Víctor Sánchez i una acció a pilota aturada ha estat suficient per a l'Athletic, que té un coixí de set punts sobre un onze blanc-i-blau amb cares noves.

Quique Sánchez Flores ha plantejat un partit clarament a la contra, amb canvis inesperats com la presència de Víctor Álvarez al lateral esquerre o d'Álvaro en punta. Un 4-3-3 que ha cedit la iniciativa a l'Athletic a l'espera de fer mal en les transicions amb Piatti i Melendo. El domini basc s'ha vist recompensat al quart d'hora amb una passada llarga prolongada per Raúl García cap a Muniain, que ha caigut amb l'entrada d'un Víctor Sánchez que ha arribat molt tard. Aduriz ha mostrat sang freda des dels onze metres per fer l'1-0.

La tímida reacció de l'Espanyol no s'ha traduït en perill, incapaç de trenar jugades d'atac. L'únic recurs, a pilota aturada: una rematada de cap de Diego Reyes i una falta a la frontal amb rosca d'Álvaro que s'ha perdut fora per poc. Una rèplica tímida que s'ha estroncat amb una altra jugada d'estratègia. Falta llunyana servida de forma exquisida per Beñat i rematada per Aduriz en el 2-0. Diego Reyes ha badat, trencant el fora de joc. Abans del descans, els periquitos han pogut retallar distàncies de nou amb una falta rematada de cap per David López, que ha trobat la resposta espectacular del jove porter Arrizabalaga.

El 2-1 hauria fet entrar l'Espanyol en el partit i Quique Sánchez Flores ha buscat una altra via amb l'aparició de Jurado i Hernán Pérez després del descans pels joves Melendo i Marc Roca. Els recanvis, però, no han tingut traducció a l'hora de tenir més la pilota o ocasions. L'Athletic ha tingut el tercer aviat en una centrada desviada per Víctor Álvarez, amb aparició salvadora de Diego López i fins al minut 68 no s'ha vist als blanc-i-blaus en atac, amb una centrada rematada de cap per Piatti. Una excepció en la dinàmica de domini local, amb Aduriz fregant el hat trick amb un mal rebuig de Víctor Sánchez que ha deixat el davanter sol davant Diego López, que ha tret una gran mà per desviar l'esfèrica al travesser. Caicedo ha estat l'últim recurs, sense que s'hagi notat.