Diop: “Porto temps i sé que el futbol no té memòria”

La derrota a Bilbao va ser un pas enrere important. Els jugadors de l'Espanyol, però, no es rendeixen i se centren en superar l'Alavés per seguir dins del top 10, alhora que no es perd de vista la setena plaça. “Porto força temps en el futbol i és així, no té memòria. Dos dies estàs molt bé i el dia següent perds i sembla que tot està malament. Seguim igual, no ens afecta el que ve de fora. Ni estàvem eufòrics quan guanyàvem ni abaixarem els braços després d'una derrota. Nosaltres i l'afició tenim la mateixa il·lusió, que és anar a guanyar tots els partits, sobretot a casa. Ahir teníem un partit difícil, però no ens treu la il·lusió”, ha afirmat Pape Diop.

El senegalès sempre és titular en els partits de lluita i desgast físic. Per això acumula més derrotes que alegries, però resta importància a aquest factor. Alhora Diop passa de llarg de la desfeta a Bilbao, amb una alineació amb moltes novetats per indicar que la temporada té un gust agradable fins al moment. “Estem fent una bona temporada. Si la lliga acaba demà, estem a l'objectiu, competint bé en tots els partits. Sortim a guanyar, no mirem cap avall, sinó amunt i això ja significa fer una bona temporada. El vestidor està tranquil. Vam perdre contra un gran rival i no ens treu ni l'objectiu ni la il·lusió de seguir sumant punts.”