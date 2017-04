“No es pot dubtar de l'equip per un partit dolent

La gent està ara decebuda pel partit de San Mamés, però acabaran la lliga orgullosos amb el que ha fet el seu equip

Futbolista essencial a l'Espanyol, parla clar a la gespa i també ho fa a fora. David López (Sant Cugat, 1989) no és dels que s'amaguen i després de la dura derrota encaixada a San Mamés no es deixa encapsular per les circumstàncies i mira el futur pròxim amb optimisme competitiu.

Com està l'equip després de la derrota a San Mamés?

Fotuts. Havíem disputat una bona sèrie de partits i el que desitjàvem era allargar aquest bon moment. Dos errors ens van sentenciar. Ells van ser superiors a nosaltres, però encara queda molta lliga.

Moltes cares noves en l'alineació, això va afectar?

No, els que van entrar ho van fer bé, tant Víctor Álvarez com Álvaro, que són els que més temps feia que no jugaven, van estar a un nivell molt alt. Al final són molts partits i necessitem aquests jugadors perquè ens donen moltíssim. Hem de continuar millorant i aprenent dels errors.

Entén que l'afició estigui destrempada després d'aquesta derrota, i més venint de l'impuls anímic del triomf contra el Betis?

Entenc perfectament que l'afició estigui destrempada. Tots estàvem molt il·lusionats, però ells estan fotuts i nosaltres també. Teníem moltes ganes de guanyar a Bilbao o, com a mínim, aconseguir un empat. Però, malgrat la derrota, no ens rendim i continuarem fins al final. Queden vuit jornades. En el futbol poden passar moltes coses.

La setena plaça encara és a l'abast, però el tècnic ha recordat que l'objectiu és el que és i consisteix a acabar en el top 10.

Continuo amb el discurs que sempre he fet. Tenim un objectiu que és el que ens ha marcat el club i a partir d'aquí l'equip ha assolit una situació que és poder lluitar per la setena plaça, però encara que ara sembli lluny no ens poden donar per morts. Això és molt canviant, tot i que la distància és ara de sis punts. Lluitarem fins que les matemàtiques diguin el contrari.

Estan forçant la màquina com diu el tècnic? Estan en el punt màxim de la seva competitivitat com a equip?

Són molts partits seguits els que ens han tocat disputar i en els quals et jugues moltíssim. A més, vosaltres en cada partit parleu de final. És evident que tots són importants, però l'equip estava muntat per a unes expectatives i les hem complert i millorat, però continuarem i volem demostrar que aquest equip es mereix més.

La premsa de Bilbao pensava veure un Espanyol més ferotge, més combatiu, i es van trobar amb un Espanyol molt pla. Ho comparteix?

Nosaltres veníem amb una forma de jugar pensada per contrarestar el seu joc. Primer de tot els havíem d'allunyar de l'àrea i ho hem aconseguit malgrat els dos errors que hem tingut. L'Athletic ha gaudit de la possessió, però això no vol dir que hagin jugat millor. Nosaltres tenim la nostra forma i ens sentim còmodes jugant així. Pot agradar més o menys, però és el que ens ha portat fins aquí. Ens sentim còmodes defensant i quan tenim metres per córrer. Lluitem amb les armes que tenim tota la temporada i fins ara ens ha sortit molt bé. És el que hem de fer amb l'equip que tenim.

Però el pla aquesta vegada no va sortir bé?

No estem contents amb el partit que hem fet i sabem que si vols estar en les posicions que et porten a Europa has de donar més. Però són molts partits i els jugadors no tan habituals, per no portar tant de ritme de competició, han competit molt bé.

Com veu el futur pròxim?

El veig amb optimisme, perquè ho hem de mirar d'una altra manera? El futbol és molt canviant i queden molts punts en joc. Que ningú dubti que aquest equip, d'aquí fins a final de temporada, sumarà molts més punts. Ara tenim un partit molt important a casa contra l'Alavés per redreçar la situació.

Sembla que el partit de San Mamés ha estat només un contratemps i que no els traurà la il·lusió.

No ens l'hauria de treure. L'equip ha fet mèrits i ho ha demostrat perquè la gent estigui contenta i orgullosa del seu equip. A partir d'aquí anem al discurs de sempre: la plantilla està pensada per a unes coses i nosaltres –reitero– les hem complert i millorat i continuarem fins al final. No abaixarem els braços. Pots tenir un partit dolent però la gent no pot dubtar de nosaltres. Lluitarem fins al final perquè estiguin orgullosos de nosaltres.

El conformisme no existeix en aquest vestidor?

No, en absolut. Estic d'acord que altres anys hi ha hagut certa baixada en el rendiment i semblava que l'equip es deixava anar, però ara no. Ho hem demostrat moltes vegades, que aquest equip és lluitador, no es rendeix. L'exemple més clar va ser el partit del Betis. Tot l'equip ho dona tot i estem capficats per demostrar a la gent que podem i volem fer grans coses; tot i que l'objectiu és quedar entre els deu primers, nosaltres en volem més. La gent està ara decebuda, però acabaran la temporada orgullosos amb l'equip.