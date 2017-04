Sense poder deixar de mirar el retrovisor

L'Espanyol va fer un pas enrere dimarts en les aspiracions d'assolir la setena plaça. El somni europeu és el pa de cada dia des de fa setmanes al conjunt periquito, però la desfeta a San Mamés fa que els blanc-i-blaus no puguin badar gens si es volen assegurar l'objectiu real de la temporada: el top 10.

Quique Sánchez Flores va qualificar d'“injust” que es valori la temporada en funció d'entrar o no a Europa. Un missatge clar, acompanyat del recordatori de quin era l'objectiu real de la temporada. L'alineació a Bilbao ha generat debat en l'entorn blanc-i-blau per la presència de jugadors gens habituals en un dia clau per poder escurçar distàncies amb l'Athletic. La sensació és que, en una setmana amb tres partits, l'entrenador va prioritzar els duels a casa. Amb els dos laterals habituals a una targeta de ser sancionats, va deixar Aarón fora, i Caicedo va ser titular contra el Betis hores després d'aterrar dels partits de seleccions per passar a la suplència a San Mamés quan Gerard Moreno no hi era per sanció. Víctor Álvarez, que només havia disputat 16 minuts, i Álvaro, amb una única titularitat, van sortir des de l'inici.

Quique Sánchez Flores lluita per fer possible el somni de l'aficionat d'anar a Europa, però no és l'objectiu de la temporada. Al tècnic madrileny, l'Espanyol li exigeix el top 10 en el seu primer any i no ho té lligat. Els mals resultats contra els deu primers classificats fan que l'anhel continental s'allunyi ja a sis punts, i Quique devia respirar dimecres en veure la sorpresa de l'Osasuna al camp de l'Alavés. Si no, els bascos s'haurien presentat demà empatats a punts i amb la possibilitat de deixar els periquitos fora dels deu primers. Els bascos seran el principal jutge del tram final, perquè, després d'enfrontar-se amb l'Espanyol, encara tindran pendents els duels contra el Vila-real, l'Eibar, l'Athletic i el Celta.

Sis de la zona baixa