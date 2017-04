“És falta d'intel·ligència voler anar per davant de les teves possibilitats”

Quique Sánchez Flores ha variat el to habitual de les rodes de premsa. Més tens, ha assumit els errors de Bilbao, amb una alineació amb jugadors amb pocs minuts, però ha lamentat que es tenyeixi en negatiu una temporada molt bona. “Dic que assumeixo l'error i ho dic honestament. Una altra cosa és saber gaudir de la vida i del moment i crec que aquest club està en una temporada per tenir més motius per gaudir que no pas pel contrari. I això ens fa petits. És una llàstima pensar més en l'aspecte negatiu. Coneixen la història de l'Espanyol molt millor que jo. Assumir la felicitat de cada moment és important. Quan arribem al nivell dels de dalt, assumirem la seva pressió. És una falta d'intel·ligència voler anar per davant de les teves possibilitats. No m'agrada, vull estar en un lloc que sàpiga gaudir del moment.”

Així, al llarg de la intervenció Quique Sánchez Flores ha demanat passar pàgina, ressaltant que no tornaria a un partit de fa dies per centrar-se en el següent. Demà toca l'Alavés i l'anàlisi del rival també ha anat carregat de missatge. “És un equip molt poderós físicament. Té tres joves que seran importants com Theo, Llorente i Camarassa que els ha donat un nivell superior, com el tècnic. Un bon equip, que té memòria, sap d'on ve i gaudeix del que hauríem de gaudir nosaltres. Nosaltres, que estem millor, encara pensem en coses negatives. Pensem en positiu, no fixant-nos en els errors, que ens puguin ennuvolar una temporada que està sent fantàstica, amb la gent veient bons partits i veiem la il·lusió a la cara dels aficionats, que és l'important. O seguim en aquesta línia o ens estanquem en el pessimisme.”

Finalment, Quique Sánchez Flores ha deixat clar que no importa la posició final a la lliga. El tècnic madrileny treballa en la planificació de la pròxima temporada, amb noms que faran feliç l'aficionat periquito. “Hi ha noms molt il·lusionants, a la gent li agradarà. Hi ha jugadors importants que volen venir a l'Espanyol i és importantíssim. Hem de ser feliços. Estic segur que l'any que ve seguirem creixent i si ho fem amb estabilitat portarem l'equip on mereix.”