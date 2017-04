Aliens a la classificació final

Quique Sánchez Flores treballa en la planificació de la pròxima temporada. Té l'objectiu marcat del top 10, i una desfeta avui contra l'Alavés podria situar l'Espanyol en l'onzena posició, però un lloc més amunt o més avall no varia els plans de la directiva blanc-i-blava. I el tècnic madrileny tampoc vol que, si l'equip no se'n surt en l'intent d'anar a Europa, es faci una lectura negativa del campionat.

Quique Sánchez Flores va modificar el to. El tècnic va parlar de passat, de present i de futur, però sempre des de la mateixa filosofia. Entén la decepció per l'alineació i pel mal resultat de Bilbao, però no el nivell de les crítiques ni el to d'algunes. “És una falta d'intel·ligència voler anar per sobre de les teves possibilitats”, afirmava en una resposta. “Cal ser humils. Si no som conscients de les nostres limitacions, no avançarem”, hi afegia en una altra. “Estem pensant a posar la teulada quan la base encara no està posada. Estem pensant abans en un somni que a estabilitzar la base”, insistia. La galleda d'aigua freda de San Mamés no pot fer que ens oblidem de la resta.

Així, el tècnic blanc-i-blau va anar més enllà i va parlar de noms engrescadors de cara a la pròxima temporada. Part de la premsa i les xarxes socials van bullir amb l'alineació de Bilbao i amb la pobra actuació de l'Espanyol a la Catedral, fins al punt de demanar que se'l faci fora si no queda entre els deu primers i de recollir signatures via internet perquè es faci com més aviat millor. Exageracions que s'han fet en calent i sense haver comptat abans fins a deu. En vista de tot això, i en un to crispat, Quique Sánchez Flores va deixar clar que no veu un futur immediat que no sigui amb ell a la banqueta passat l'estiu. “Seriosament, hi ha gaire diferència entre ser desè i ser vuitè? Novè o onzè? Parlem de tres punts. Si volem jugar a ser nens petits i a dir que si quedes onzè ja no estàs complint l'objectiu... Mirem el projecte amb Jordi Lardín i treballem de cara al curs vinent. Hi ha noms molt il·lusionants, a la gent li agradaran. Hi ha jugadors de pes que volen venir a l'Espanyol i això és importantíssim. Hem de ser feliços. Estic segur que l'any que ve continuarem creixent i, si ho fem amb estabilitat, portarem l'equip on es mereix per història.”

L'objectiu marcat de quedar entre els deu primers pot no assolir-se i no passarà res. Per al pròxim campionat, s'ha marcat el top 8, lluitant per entrar a Europa des de la primera jornada. S'apujarà el llistó i es farà una plantilla per mirar d'estar a l'altura de les exigències. Fins aleshores, val més gaudir d'una lliga sense patiment, gairebé sempre mirant més cap a Europa que no pas cap al descens i sense la paraula permanència traient el cap de manera constant. Un pas endavant en ambició i en tarannà que, segons el madrileny, no es pot esvair per un mal resultat. De nou, cada resposta enviava un missatge. Ja fos analitzant el rival d'avui, l'Alavés: “Un bon equip, que té memòria, que sap d'on ve i que gaudeix del que hauríem de gaudir nosaltres. Estem millor i pensem en coses negatives.” Parlant de com s'hauria de comportar l'entorn: “Pensem en positiu, no ens fixem en els errors que ens puguin ennuvolar un curs que està sent fantàstic. La gent està veient bons partits. Veiem la il·lusió a la cara dels aficionats; és el més important. O continuem en aquesta línia o ens estanquem en el pessimisme.” O fent tot un avís: “Assumir la felicitat de cada moment és important. No m'agrada que no es faci. Vull estar en un lloc on se sàpiga gaudir del moment.” La filosofia de Sánchez Flores.