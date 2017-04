Triomf per reconciliar-se

L'Espanyol va aconseguir aquest matí una victòria balsàmica davant l'Alavés. Un triomf que serveix als de Quique Sánchez Flores per oblidar la mala imatge donava dimarts a San Mamés. El partit es va encarrilar a la segona part on els blanc-i-blau es van avançar gràcies a un gol de Piatti tot aprofitant una jugada d'estratègia llançada per Víctor Sánchez. L'Espanyol va ser superior al seu adversari que només va inquietar la porteria de Diego López en el tram final del partit.

Aquest triomf deixa a l'Espanyol amb 46 punts i serveix per sumar la quarta victòria consecutiva a casa. Ara mateix, i a manca que es disputi la resta de la jornada, l'Espanyol està provisionalment a quatre punts del sisè lloc que ostenta l'Athletic Club que en té 50.