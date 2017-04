Quique es va deixar d'invents ahir i va apostar per un onze titular més ortodox Baptistão va tornar a gaudir del futbol després de quatre mesos de baixa

No hi ha millor camí per esvair els dubtes que un triomf. Això és el que va aconseguir l'Espanyol ahir contra l'Alavés, un triomf que situa els blanc-i-blaus amb 46 punts i esborra la mala imatge donada a San Mamés. Ahir no es va veure ni rastre d'aquell equip apocat i superat per les circumstàncies. L'Espanyol va ser un altre equip, més ferm i insistent en les seves conviccions fins a arribar al punt d'anestesiar l'adversari. L'Alavés es va quedar sense recursos per buscar les pessigolles a Diego López, i encara sort en van tenir els bascos, dominats en tots els aspectes, de perdre només per la mínima. Vist els mèrits catalans hauríem merescut marxar a casa amb algun gol més a favor. Al final, un gol de Piatti en una jugada d'estratègia, d'aquelles a què ens té acostumat aquest Espanyol de Quique, va servir per sumar tres punts de sutura que curen la ferida de dimarts a San Mamés. Una matinal a Cornellà que va venir acompanyada del dolç retorn de Baptistão després de quatre mesos lesionat.

Quique va deixar els invents de Bilbao i va tornar a la seva alineació més ortodoxa amb la clàssica línia defensiva i amb un doble pivot format per Víctor Sánchez i Marc Roca. L'Alavés replicava amb una plantejament defensiu amb cinc homes al darrere i amb una aposta clara pel contraatac. El partit va tenir un protagonista clar en la figura de Jurado. Criticat, moltes vegades, per la seva apatia, ahir va revolucionar el partit des de la banda dreta. L'andalús va ser un corcó per a l'Alavés i va formar amb Javi López un duet impossible d'aturar. Jurado va veure l'espai a l'esquena de Theo i va aplicar el seu bisturí de manera ferma i consistent. El francès, un dels millors laterals esquerre de la lliga, anava perdut. Jurado el va superar una vegada rere l'altra per tècnica i habilitat. Es va plantar fins a tres vegades amb facilitat a l'àrea de l'Alavés i en una va acaronar el gol amb un xut que va sortir mossegant l'escaire de Pacheco. Les altres dues va assistir a Gerard Moreno i Piatti, que no van tenir prou encert. Els deixebles de Quique estaven fent un partit seriós, un matx acadèmic i amb la cadència a què ens té acostumat al llarg de la temporada. Ferm en defensa i incisiu en atac, només faltava encert en la rematada final. Gerard Moreno i Caicedo mossegaven al davant gràcies a la intensitat en la pressió. L'Alavés només tenia esma per anar aguantant les escomeses locals però, orfe de rematada, només es dedicava a viure de la contenció. Deyverson feia de les seves i on no arribava el seu futbol intentava treure de polleguera Diego López, un símptoma d'impotència en les poques passades que rebia el brasiler.

La insistència es va transformar en premi entrada la segona part. L'Espanyol va treure petroli d'una acció d'estratègia. Víctor Sánchez va servir una falta des de la frontal cap a David López, que, de cap, va assistir Piatti i aquest va rematar al fons de la porteria. Desè gol del petitó en la lliga. Un futbolista letal en prestacions i números que segueix millorant els seus registres en la que és la temporada de la seva vida. Corre, assisteix, lluita i marca gols. L'argentí és un futbolista total. Una veritable troballa i, vist el seu rendiment, una ganga que el València ha deixat escapar.

L'avantatge va donar més aire a l'Espanyol que va viure en l'ecosistema que més li agrada: viure de l'error de l'adversari i amb camp per córrer. Així ho va entendre Quique Sánchez Flores, que va donar més dinamisme a la seva ofensiva amb l'entrada de Léo Baptistão per Caicedo. El brasiler tornava a jugar després de quatre mesos de baixa per una talàlgia que l'ha martiritzat. Ovació de gala per a Léo, que va estar a punt de marcar en la primera pilota que va tocar. Pellegrino es veia obligat a desfer la seva defensa de cinc homes i estirar més el seu equip per remuntar el partit. Baptistão va estar a punt de sentenciar el partit en una contra, però Pacheco li va endevinar les intencions. El partit estava obert. L'Alavés s'ho jugava tot davant un Espanyol massa aculat en els minuts finals però que, voraç, estava pendent de caçar un contraatac. Al final no es va donar ni una situació ni l'altra. El partit va acabar amb un triomf per la mínima dels locals que atesos els esforços d'uns i altres va ser curt pel futbol mostrat per l'Espanyol i, a sobre, per la sanció de Víctor Sánchez, que va rebre en temps afegit la cinquena groga i no jugarà diumenge a Leganés. En tot cas, la victòria torna a ressituar els de Quique a la taula i manté viu l'anhel europeu.