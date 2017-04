Cornellà, la clau de la felicitat

L'Espanyol estava molt pendent del partit entre el Celta i l'Eibar que es va jugar ahir a Balaídos. Un duel directe en la lluita per Europa. Els gallecs necessitaven guanyar per mantenir viu el somni europeu, i es va donar el pitjor resultat possible per als blanc-i-blaus. Els bascos van guanyar per 0-2, amb gols de Kike i Pedro León, i ja sumen 50 punts. Una victòria que serveix als de Mendilibar per col·locar-se sisens i superar a l'Athletic Club, que és setè, amb els mateixos punts. Un resultat que deixa tocat el Celta, que es queda amb 41 punts i s'allunya d'Europa. L'Espanyol s'ho mira tot amb 46 punts i a quatre de distància. Avui, la Real, amb 49 punts, juga a Anoeta contra l'Sporting, però, sigui quin sigui el resultat, el setè lloc quedarà al final de la jornada a quatre punts.