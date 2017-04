Aposta clara per la integració

La idea original va sorgir del Nàstic de Tarragona: fer una lliga amb equips integrats per nois i noies amb discapacitat intel·lectual i sota el paraigua dels clubs de primera i segona divisió. La LFP en va recollir el guant i està preparant-ho tot per tirar-la endavant. De fet, fa dies Javier Tebas va enviar una carta als 42 integrants de les dues màximes categories en què els convidava a apuntar-s'hi. I el que no hi faltarà serà l'Espanyol, que ahir va anunciar que el seu nom en formarà part quan l'1 de maig es facin públics els participants.

El club blanc-i-blau ja fa temps que aposta per la integració i res millor que fer-ho a través de l'esport. Per això, va posar en marxa un equip format per persones amb discapacitat intel·lectual, l'Associació Amics Special RCDE, que ha participat en diversos tornejos. En els últims mesos l'activitat ha fet un pas més i es fan entrenaments amb equips del futbol de base periquito. “Estem entusiasmats amb aquesta gran iniciativa del Nàstic. Com podia ser que el futbol, amb la capacitat integradora que té, no fos present en aquest àmbit? El futbol no només hi és per omplir estadis, també per crear una tasca social que segur que és molt necessària”, va ressaltar el director de comunicació, Xavier Salvatella, ahir a Catalunya Ràdio. L'edat mínima dels jugadors serà de 16 anys i els equips tindran setze membres. Amb tot, l'entitat blanc-i-blava se suma a altres conjunts de primera com ara l'Atlético de Madrid, el València, l'Osasuna, la Real Sociedad, l'Athletic, el Vila-real, Las Palmas i el Celta, que no han dubtat a adherir-se a la iniciativa de la LFP. Falta saber què faran els dos gegants, Barça i Madrid, que no s'han pronunciat.