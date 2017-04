El centre de les mirades

La posició de lateral esquerre és una de les més buscades del món. No hi ha tants jugadors de qualitat com es voldria i quan n'apareixen dos de joves impactant en la mateixa temporada tots els clubs estan ben atents. Dissabte passat les dues grans irrupcions de la lliga 2016-2017 en aquesta posició coincidien a l'estadi de Cornellà i tots els cercapromeses van observar amb lupa el rendiment d'Aarón i Theo Hernández. “Hem rebut moltes trucades per Aarón. No hi ha cap club a Europa que no tingui el seu nom i el de Theo apuntat a l'agenda. D'Aarón i Theo, tothom en parla. També d'Adrián Marín (Leganés), però ha estat una mica per sota del que s'esperava.” Fonts de l'Espanyol expliquen que la falta de laterals ha fet que els dos joves siguin el centre de totes les mirades. Els observadors dels grans equips europeus no es van perdre cap detall del duel, uns quants des de la graderia del feu espanyolista. El blanc-i-blau en va sortir vencedor, molt més participatiu que no pas el jugador cedit per l'Atlético, que només va treure el cap en atac –la principal virtut– en la segona meitat i en defensa va patir per controlar Jurado, que el va superar diverses vegades. L'estiu que ve serà mogut per al francès, que està enfadat amb els colchoneros perquè la temporada passada era suplent al filial a tercera i vol marxar tant sí com no. El Madrid i el Barça, entre altres, estan disposats a abonar els 24 milions de la clàusula de rescissió.

