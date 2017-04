Baptistão: “He viscut la baixa amb molta ansietat”

Quique Sánchez Flores torna a disposar de Leo Baptistão, que deixa enrere quatre mesos de recuperació per una tendinopatia al tendó d'Aquil·les després de tenir minuts dissabte passat contra l'Alavés. El jugador brasiler ha reconegut que l'espera se li ha fet llarga, però no té cap queixa del procés ni dels metges. “Una recuperació molt llarga, però aquestes lesions són així. Uns dies estava millor i altres pitjor, però els metges em deien que era normal. Esperava que baixés el dolor, descans i tornar a entrenar. Ho he viscut la baixa amb molta ansietat perquè veia que passaven els partits i jo volia jugar. No se'm va passar pel cap que s'hagués acabat la temporada. Em deien que tornaria a jugar i a la recta final de la recuperació va ser quan més tranquil vaig estar. Ha estat tot molt bé, coordinat amb els metges.”

Baptistão assegura que l'equip blanc-i-blau no l'ha trobat a faltar. Ara espera poder acabar la temporada sense complicacions i, si pot ser, jugant d'extrem. “A tot jugador li agrada jugar, on sigui, però em sento més còmode de banda perquè rebo de cara i no d'esquenes, puc encarar i puc aportar més profunditat. Tornar a jugar va ser un gran moment per a mi. Tenia moltes ganes, no només de fer gol, sinó de jugar. Vaig entrar que acabava de marcar Piatti i això em va donar confiança. Crec que em van sortir bé les coses.”