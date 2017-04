Jurado troba el seu lloc

José Manuel Jurado (Sanlúcar de Barrameda, Cadis, 1986) és un rodamon del futbol. Als trenta anys, va arribar la passada jornada, contra l'Alavés, a la xifra rodona de 150 partits de lliga, una efemèride que va aconseguir després de militar a les files del Real Madrid, l'Atlético de Madrid, el Mallorca i ara l'Espanyol. El seu retorn a la lliga espanyola va tenir lloc després d'un parèntesi de sis anys a l'estranger jugant al Schalke 04, l'Spartak de Moscou i el Watford. A Alemanya, Rússia i Anglaterra va tenir com a denominador comú jugar sempre amb assiduïtat. De fet, la seva carrera sempre s'ha caracteritzat per ser titular en tots els equips on ha militat.

A l'Espanyol les coses li van costar un xic més. Quique Sánchez Flores el va mantenir apartat de l'equip i lluny de l'onze titular fins que va mostrar el nivell desitjat. “Sap que pot donar més, el conec prou bé”, deia a principi de curs el tècnic madrileny, que ja el va tenir com a deixeble a l'Atlético de Madrid i el curs anterior al Watford. La seva primera titularitat no va arribar fins a la novena jornada, contra l'Eibar a l'RCDE Stadium. Aquell va ser el partit del canvi. L'Espanyol va capgirar un 0-3 advers en el descans i va acabar empatant un partit agònic. Des d'aquell recordat enfrontament, els de Quique Sánchez Flores van guanyar en autoestima i dues jornades més tard contra l'Athletic Club (0-0) Jurado tornava a gaudir de la titularitat. Des de llavors ha estat un fix habitual en l'onze del preparador blanc-i-blau i només ha estat dos partits sense sortir en l'equip titular. L'andalús ha anat creixent a mesura que ha anat agafant confiança i ho ha fet tant jugant d'interior com en el doble pivot. L'últim partit contra l'Alavés va ser la prova fefaent de les capacitats de l'andalús, que viu feliç si està en contacte amb la pilota. Una primera part de gran nivell va deixar bocabadada gran part de la parròquia blanc-i-blava i amb un pam de nas el seu marcador, Theo Hernández.

Ara el nivell de competència pujarà un graó. Jurado sap que la reaparició de Léo Baptistão és una amenaça per a la seva titularitat habitual. Ara la decisió serà de Quique Sánchez Flores, que pot apostar per situar el brasiler com a parella ofensiva amb Gerard Moreno a Butarque demà contra el Leganés. Si ho fa, Jurado seguiria tenint encaix com a interior, si no podria anar a la banqueta ja que sembla que el doble pivot triat per diumenge serà el que formaran Javi Fuego i Marc Roca. Una medul·lar amb múscul per al partit de brega que espera el tècnic contra el Leganés. Tot i això, ara Quique Sánchez Flores té diverses opcions al cap per fer més competitiu el seu bloc en un moment clau de la temporada on les possibilitats per acanar en setena posició es juguen a cara o creu en cada partit. Jurado no posarà les coses fàcils i ha demostrat que arriba al tram final en òptimes condicions.