Quique: “Hem de donar un pas endavant a fora”

Quique Sánchez Flores ha parlat aquest matí sobre el partit de demà davant el Leganés. Un matx, que a falta de set jornades pel final de lliga, estreny encara més la classificació i obliga a tots els equips a afinar per aconseguir el seus reptes. “Els objectius de cada equip ja estan definits i ho tenim clar tots. Sabem la dificultat que tenen aquests partits i més quan el conjunt local es juga molt dels seus objectius passen per casa. Hem de tenir molta ambició i fer un gran partit”, explicava el tècnic blanc-i-blau que té clar quina és la fórmula per apropar-se al triomf. “Hem d'igualar la seva intensitat i no renunciar a jugar. No són camps grans i que tindrem la sensació que no hi hauran espais però és un camp que té més dimensió que el nostre. Hi hauran molts duels i pilotes llargues. Es jugarà molt en la segona jugada”. En tot cas, l'Espanyol no vol fallar per mantenir el seu anhel europeu. “Estem en la recta final en que cada partit és important i cal mantenir la il·lusió. Hem de seguir partit a partit. Hem sumat tres punts en la primera volta contra ells i ho volem tornar a fer i per això hem de donar sensació de voracitat”.

Precisament, una de les claus del partit passarà per trencar la mala ratxa que arrossega l'equip fora de casa. Dels últims últims nou desplaçaments només ha guanyat al Màlaga, el 4 de febrer. Cinc desplaçaments sense guanyar. Una imatge que contrasta amb l'inici de lliga on es va sumar sis desplaçaments consecutius sense perdre amb tres victòries de les quatre que ha sumat l'equip a fora. “Hem de donar una mica més per guanyar a casa però hem tingut partits complicats com davant del Vila-real, Athletic o Madrid. Hem de donar un pas endavant a fora”, concretava el preparador conscient que la imatge a casa, on s'ha sumat 25 dels últims 30 punts en joc contrasta amb l'atonia a fora.

Per últim, el tècnic va deixar clar que Baptistao no serà titular demà. “Va estar una miqueta ofegat en els minuts que va jugar (davant l'Alavés) i els que estan davant d'ell ho estan fent bé. No cal canviar a Gerard i Caicedo”.

Per últim, Quique Sánchez Flores v donar la llista de convocats per demà formada per 19 homes on destaca la presència de Javi Fuego, que torna després de la seva sanció, i les altes de Víctor Sánchez i José Antonio Reyes. Es cauen Óscar Meleno, per lesió, i Víctor Sánchez per sanció.