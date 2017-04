L'assignatura pendent

La primera victòria a Cornellàva arribar contra el Leganés però llavors es va esquerdar la ratxa a fora “Tenim la sensacióque ens falta mantenir els nivells de casa a fora”, reflexionava ahir Quique

L'Espanyol ha perdut pistonada fora de casa i necessita recuperar el terreny perdut avui contra el Leganés, un desplaçament clau per alimentar la il·lusió d'acabar entre els set primers i classificar-se per a l'Europa League. “Tenim la sensació que ens falta mantenir els nivells de casa a fora. A Màlaga va haver-hi intensitat. A Vigo i Eibar es va competir molt bé. Altres partits tenien una dificultat més gran, o afegida, com a Bilbao. No vam tenir potser aquesta voracitat, i això depèn de nosaltres. Ens és igual el rival; volem jugar des de la nostra ambició i rebel·lia”, precisava ahir Quique Sánchez Flores. El tècnic és conscient que guanyar a Butarque és bàsic i més tenint en compte que el calendari de casa fa pujada amb les visites de l'Atlético de Madrid i el Barça. A fora, la cosa serà més assequible, a priori, jugant contra l'esmentat Leganés, avui, i d'aquí deu dies visita a El Molinón contra l'Sporting. I és que vista la dificultat del calendari dels deixebles de Quique Sánchez Flores, el triomf avui contra el Leganés és imprescindible.

L'Espanyol més ciclotímic, el de les dues cares, ha fet acte de presència. I és que ara mateix els blanc-i-blaus ofereixen la millor versió competitiva a l'RCDE Stadium, que s'ha convertit en un fortí. Els números ho avalen. Des del primer triomf de la temporada a casa, contra el Leganés –adversari d'aquest migdia–, els homes de Quique han jugat deu partits a Cornellà, amb un balanç de vuit victòries, un empat i només una derrota contra la Real Sociedad (1-2). Aquesta bona dinàmica explica el clima de felicitat que viuen els periquitos a casa. Ja ha quedat enrere la mala ratxa de principis de temporada, quan no van guanyar cap dels seus sis primers enfrontaments a casa, amb un balanç de quatre empats i dues derrotes, contra el Real Madrid (0-2) i contra el Celta (0-2). Però, de retruc, la bona bonança casolana va tenir com a contraprestació esquerdar la ratxa a fora dels blanc-i-blaus. I és que els bons números actuals a Cornellà contrasten amb l'atonia que està mostrant l'Espanyol quan li toca fer les maletes. En els últims nou desplaçaments, l'Espanyol només ha guanyat un partit lluny de casa. Va ser a La Rosaleda el 4 de febrer (0-1). Des de llavors, no ha tornat a guanyar i ha enllaçat cinc desplaçaments sense sortir victoriós, contra el Real Madrid (2-0), el Celta (2-2), el Vila-real (2-0), l'Eibar (1-1) i l'Athletic Club (2-0). Aquesta imatge d'atonia a domicili contrasta amb la de principis de temporada, quan l'Espanyol es va erigir en un equip sòlid fora de casa i va encadenar sis desplaçaments sense perdre, amb tres triomfs –contra l'Osasuna (1-2), el Betis (0-1) i l'Alavés (0-1)– i tres empats, contra la Real Sociedad (1-1), Las Palmas (0-0) i l'Atlético de Madrid (0-0).

El fet més curiós és una marcada ambivalència en els resultats. Quan l'Espanyol es mostrava fort a fora, a principis de temporada, feia figa a casa. Tres dels quatre triomfs lluny de Cornellà es van produir quan no es guanyava a l'RCDE Stadium. Una vegada es va agafar el pols competitiu a casa, els blanc-i-blaus van perdre pistonada a fora, i va coincidir amb el primer triomf, contra el Leganés, a casa. Ara els madrilenys tornen a ser els rivals dels blanc-i-blaus i potser serà el punt d'inflexió per capgirar la mala dinàmica a domicili. Un triomf a Butarque seria clau per continuar lluitant per la setena posició.