Una mostra de maduresa

La victòria va ser ben inesperada. Fins i tot per als jugadors, que no tenien cap problema per reconèixer que era un partit d'empat. Leo Baptistão va donar els tres punts en el temps afegit en una nova mostra de la maduresa de l'Espanyol, que ha après que cal lligar com a mínim un punt. Per això no en deixa volar en els últims minuts des del 25 de setembre.

En dues setmanes s'han viscut dos partits decidits en l'últim instant: la remuntada contra el Betis i el triomf diumenge a Leganés. El creixement de l'Espanyol abraça diversos aspectes. Hi ha un punt mental, un de físic i un de futbolístic. Què influeix més? “És mental i físic. Era un partit molt físic, però també mental, perquè si feies un pas endavant i arriscaves on no tocava, tenien davanters molt ràpids. Ens va faltar tenir més la pilota, més calma, en la segona part. Es van perdre pilotes on no tocava i estàvem avisats, una pèrdua al mig et podia costar el partit. Feia ràbia. Segurament el més just era l'empat, però no vam deixar de creure-hi, vam lluitar fins al final i una genialitat de Gerard i Leo ens va donar la victòria. Un gol que no ens esperàvem però que ens dona molta alegria”, explicava David López.

L'Espanyol ha après a evitar disgustos en el tram final de partit. És millor provocar-los. Cal recordar que l'inici de lliga va ser negatiu en aquest aspecte, amb dos exemples a casa. L'equip blanc-i-blau va ser incapaç de mantenir un 0-2 amb el Màlaga en la segona jornada i va encaixar l'empat en el minut 90. I contra el Celta els dos gols gallecs van arribar en el 91 i en el 93. No s'ha tornat a produir. Baptistão va marcar en el temps afegit a Leganés, com ja havia fet en el 3-3 amb l'Eibar a Cornellà. Gerard Moreno va ser l'encarregat de lligar el triomf a Vitòria en el 81 i els gols de la remuntada contra el Betis van ser en el 87 i el 90. “Era un partit que si l'estàs veient a casa canvies de canal, però també cal saber guanyar-los. És una mostra de la maduresa d'aquest equip, i cal saber-ho valorar”, ressaltava Piatti.

El factor calor