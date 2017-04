Baptistao, un dubte inesperat

Leo Baptistao era l'home del moment. El brasiler, que havia estat de baixa els últims quatre mesos per una talàlgia, tot just havia jugat els seus primers minuts fa dues jornades contra l'Alavés i en la darrera jornada va tornar de manera tronadora amb un gol superb, en el temps de descompte. Una diana que va servir per arrencar els tres punts a Butarque contra el Leganés. L'alegria del brasiler ha durar poc o, com a mínim, s'ha refredat. Les proves realitzades a Leo Baptistao ahir van confirmar que el davanter blanc-i-blau té una lesió muscular de grau 1 al quàdriceps de la cama dreta. L'atacant, que ahir no va participar en la sessió preparatòria, seguirà un pla específic de treball durant els pròxims dies i en funció de la seva evolució es determinarà el seu retorn a la dinàmica del grup. Així doncs, caldrà esperar fins a finals de setmana per saber si podrà jugar definitivament contra l'Atlético de Madrid aquest dissabte. Quique haurà de rumiar molt la seva estratègia i tenir en compte que dimarts l'Espanyol ha de jugar a El Molinón contra l'Sporting. Un retorn forçat del davanter podria acabar en un trencament fibril·lar important. I és que els esforços de l'últim partit a Butarque, junt amb els quatre mesos d'inactivitat, sembla que han passat factura al punta.