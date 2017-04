Diego, el pacient gallec

“No n'estic gaire pendent, no puc dir res perquè no n'estic al cas, només vull acabar jugant a bon nivell, acabar com més amunt millor i després es decidirà si continuo, si torno al Milan o si vaig a un altre club. El meu sentiment sempre ha estat molt ferm, hi ha altres coses que influeixen però tant de bo pugui continuar aquí molts anys.” Aquesta era la declaració d'intencions de Diego López. L'afició blanc-i-blava viu molt pendent del futur del gallec. El porter s'ha convertit en un dels puntals de l'equip i a l'Espanyol ha tornat a viure el costat amable del futbol. Gaudeix. S'hi troba bé i la seva família també gaudeix a Barcelona. Només el Milan el separa del seu desig de continuar a l'Espanyol. “Depenem tots del Milan, que és qui té la propietat, té la primera paraula, ha de dir què vol i a partir d'aquí ens mourem la resta. Està en un període de canvis, amb una nova propietat, i esperem esdeveniments”, explicava el porter, que s'ho pren tot amb una distància cerimonial, com a bon gallec. A tot això, el cos tècnic blanc-i-blau prioritza la seva continuïtat i el comiat de Roberto Jiménez serà un fet al final de la temporada. Ahir Tiempo de Espanyol va avançar que el porter madrileny és a punt d'anar-se'n al Màlaga, que el festeja. Roberto prioritza per damunt de tot continuar a la lliga per temes familiars i en cap cas tornarà a Grècia, on va forçar d'anar-se'n, tot i ser un ídol, per estar més a prop dels fills.

Retornant a Diego López, cada compareixença seva es converteix en un constant interrogatori sobre el seu futur. En una entrevista recent a Sky Itlàlia, el porter va revelar que va estar a prop del Chelsea l'estiu passat. “L'any passat era una opció prioritària.” Però ara les coses han canviat. Repeteixo, la meva intenció és continuar a l'Espanyol i tant de bo ho aconsegueixi”, deia el de Paradela, que deixava patent que la seva prioritat és continuar vinculat a l'Espanyol.

Objectiu complert

Diego López no va parlar d'Europa. Ni li fa cap falta. Sap que el camí de l'èxit té camins indesxifrables. La veterania és una potent arma de seducció. Els jugadors de l'Espanyol tenen al cap anar escalant posicions a la classificació i, de moment, ja han amarrat el top10, objectiu inicial del club. “L'objectiu principal està complert i s'està millorant les últimes temporades del club, hem volgut sumar i sumar i millorar com a grup. Quan falten sis partits per al final estem en una situació bona, amb optimisme entre el grup i l'afició, que és el que volíem.”

L'Atlético, el cim

Ara l'Espanyol viu amb il·lusió el desafiament de dissabte contra l'Atlético. Un equip majúscul per plantilla i per estat de forma. Semifinalistes de la Champions i tercers en la lliga. Arriben en un moment creixent en el seu joc. Malgrat la dificultat, Diego López s'ho mira amb optimisme. “Provarem de guanyar, com tots els partits, és un gran equip que també s'hi juga molt, com nosaltres, i és una pedra de toc important per a tothom.” Tot i això, el gallec sap que l'Atlético és més potent que el de la primera volta al Calderón, on es va empatar. “Ha millorat, aleshores estaven passant per un moment més inestable, jugant pitjor, i ara sí han recuperat aquest optimisme i força d'anys anteriors.” Tampoc li agrada la felicitat per ser en semifinals de Champions. M'estimo més agafar als rivals en ratxes negatives, la condició mental és molt important en el futbol”.