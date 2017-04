Posen fil a l'agulla

El conseller delegat de l'Espanyol, Ramon Robert, va passar revista a l'actualitat blanc-i-blava aprofitant la seva visita a la parada del club a la rambla de Catalunya. L'eix sobre el qual va girar la seva compareixença va ser la planificació de cara a la temporada vinent. L'arribada del president Chen Yansheng haurà d'activar certs temes esportius, com va confirmar el mateix Robert. “El president ha vingut per veure els pròxims partits, analitzar la situació, detectar les necessitats i encarrilar tots els moviments de l'estiu.” Un dels temes clau serà la quantitat de diners (possibles traspassos al marge) que podrà destinar l'Espanyol a reforçar la plantilla de cara al curs que ve. “Està en fase d'anàlisi, però això també dependrà una mica de la posició final en el campionat i del límit econòmic que ens marqui la lliga per a la temporada que ve”, explicava el conseller delegat, que també matisava que anar o no a Europa no seria un fet decisiu a l'hora de configurar el pressupost final. El club ja té clar que el full de ruta de cara a l'any vinent inclou lluitar pel top 8 de la lliga i estar en les posicions capdavanteres del campionat fins al final. “Estiguem o no a Europa, la temporada que ve farem un nou salt. L'afició pot estar tranquil·la, perquè aquest club ja no ha de vendre jugadors per necessitat. Sí que en vendrà si hi ha oportunitats. Cada temporada mirarem de reforçar-nos més i d'anar a més”, assenyalava Robert.

Més concret es va mostrar Robert a l'hora d'analitzar alguns noms propis de l'actualitat. El primer de la llista és Diego López. El porter gallec és una de les prioritats que el club té damunt la taula, i Quique Sánchez Flores el considera bàsic per al curs vinent. El seu rendiment és excel·lent, però l'Espanyol haurà de negociar amb el Milan. Una trobada que es farà aviat, després del canvi accionarial del club itàlia. “Ara tornarem a encarrilar les negociacions. Diego ja ha dit que es vol quedar; nosaltres, que es quedi, i hi ha una tercera part important, que és la que té la propietat. Vam parlar amb ells i ho tornarem a fer entre la setmana que ve i la propera.” Així doncs, l'Espanyol té intenció de resoldre el futur de Diego López abans que s'acabi la lliga. Un fet que, de portes endins, el futbolista gallec ja va comunicar al club. Com sempre, tot dependrà de les intencions del Milan, però l'Espanyol espera que donin la carta de llibertat al gallec, que té un any més de contracte amb el conjunt italià, per poder arribar a un acord ràpid amb el porter.

I de Diego López a Diego Reyes. El central mexicà va fer un grandíssim partit contra l'Atlético de Madrid. Possiblement el millor d'aquesta temporada. La seva exhibició no va passar desapercebuda per a Quique Sánchez Flores, que, després del matx amb els colchoneros, va demanar al club un esforç per aconseguir el central mexicà en propietat. El preu de compra que ha posat el Porto és de set milions d'euros. Una quantitat que l'Espanyol no pot assumir i que vol rebaixar. “Volem que Diego [Reyes] es quedi. Un esforç segur que es pot fer, però no podem fer bogeries ni acceptar coses que no podem assumir.” La negociació es preveu complicada i l'Espanyol podria proposar una nova cessió al Porto per guanyar temps. Però els objectius blanc-i-blaus no acaben aquí. Han sonat noms com ara Burgui, actualment a l'Sporting, i el davanter de l'Osasuna Sergio León. “Ara estem en fase d'anàlisi amb el cos tècnic i l'àrea esportiva. Analitzem perfils, noms de jugadors i les necessitats de reforços que tenim. El que no volem és córrer a l'estiu. El primer dia de pretemporada ja volem tenir el gros dels jugadors.”

Per acabar, Robert també va parlar del derbi de dissabte al Camp Nou. “Estiguem o no amb les forces més igualades, en un derbi mai saps el que pot passar. El que sí que sabem és que el nostre equip hi arriba amb moltes ganes de derbi. Si juguem com vam jugar contra l'Atlético, ben segur que els ho posarem difícil”, subratllava el conseller delegat blanc-i-blau. Abans del derbi, però, l'Espanyol jugarà demà contra l'Sporting a El Molinón, un duel en què els asturians es jugaran mitja permanència.