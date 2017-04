Ningú acaba content

Un empat que no deixa ningú content. L'Espanyol ha deixat escapar una ocasió clara de mantenir viu l'anhel europeu davant d'un Sporting que no surt de la zona de descens després de l'1-1.

L'Espanyol i l'Sporting han mantingut un duel igualat a la primera part, que s'ha pogut decantar de qualsevol costat. El primer a generar perill ha estat Víctor Rodríguez al minut 11, però s'ha trobat una bona resposta de Diego López. La rèplica ha arribat en una pilota robada per Caicedo a Douglas, amb passada de la mort que no ha definit bé Marc Navarro. La seqüència s'ha repetit a la mitja hora amb un cop de cap de Cop i una magnífica estirada de Diego López per veure de nou Marc Navarro perdonar, ara sol a un metre de la porteria. La rematada de cap del badaloní ha sortit massa creuada. Els blanc-i-blaus recuperaven i atacaven ràpid i amb perill contra un Sporting que no semblava jugar-s'hi la vida. En el 36' el control de Gerard Moreno ha estat un xic massa llarg, donant temps a Cuéllar d'impedir el gol. La jugada ha estat la prèvia de l'1-0 amb una falta sense aparent perill que ha trobat una combinació de factors: Piatti s'ha apartat a la tanca, Víctor Rodríguez ha tret una bona rosca i Diego López ha reaccionat tard.

El gol de l'Sporting ha castigat un Espanyol que amb el pas dels minuts ha cedit cada cop més la iniciativa, confiat en veure com els locals deixaven molts d'espais després de perdre la pilota, alhora que feien moltes errades individuals. Però amb l'1-0 no hi ha hagut reacció contra un rival que ha rebut una injecció de confiança que ha traslladat al joc. Quique Sánchez Flores ho ha vist, a la mitja part ha donat entrada a Baptistao i els periquitos han tingut l'empat només arrencar amb una centrada llarga i la volea de Jurado, desviada. Tan sols han fet falta deu minuts per viure una arrencada del brasiler, que s'ha tret una gran assistència a Gerard Moreno. I el pitxitxi periquito no ha perdonat l'1-1.

L'empat ha dut l'Espanyol a tornar al plantejament inicial, fent un pas enrere per buscar la contra, però aviat ha estat a punt de caure el segon amb una falta llunyana rematada de cap per Gerard Moreno, amb mà salvadora espectacular de Cuéllar per desviar l'esfèrica a córner. Quan sonaven els primers xiulets, el públic s'ha posat les mans al cap al 65' quan Cop ha xutat a l'aire enlloc de la pilota a un pam de la porteria.

En el tram final l'Espanyol s'ha endarrerit en excés, sense ser capaç de trenar cap contra amb perill. Diego López ha evitat el 2-1 en un xut de Burgui i els blanc-i-blaus han acabat fosos, mala senyal de cara al derbi.