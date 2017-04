“El partit s'ha tornat massa boig en l'última mitja hora”

Quique Sánchez Flores estava content d'haver arribat als 50 punts en la primera temporada a l'Espanyol, però no va acabar d'entendre el joc de l'equip a Gijón. Massa descontrol per al gust de l'entrenador.

“Hem fet errades que ens faran créixer, però que fan mal, com que s'obri la tanca quan hem parlat molt de la importància d'aquestes coses. Hem crescut durant el partit, hem empatat i semblava que volíem aconseguir de seguida el segon gol. Al final, l'última mitja hora ha estat de partit boig, que no ens convenia perquè érem millor equip jugant diferent. El partit s'ha tornat massa boig per al que proposem i hem donat peu que es jugués a una velocitat que no ens convenia, quan abans ho havíem fet bé.” L'anàlisi de Quique assenyalava les coses negatives de l'empat a un. Però també hi havia un vessant positiu, quan feia balanç de la feina feta fins al moment. “Com bé sabeu, la setena plaça és una il·lusió. Cinquanta punts en l'inici d'un projecte són molts punts en una lliga així. Mantenim la il·lusió. Ens alegra molt veure que sabem competir. Hi ha errors per corregir, però som un equip que creix. En el primer any estem posant les bases: organització, manera de jugar i que es coneguin entre ells. Vam triar bé els jugadors. Estem on hem d'estar i crec que la temporada que ve es millorarà en tot.”

L'entrenador periquito va justificar la decisió de no fer el tercer canvi, alhora que recordava que jugadors com Baptistão i Marc Navarro no estan al mateix nivell físic que la resta. Per això hi ha el dubte de si jugaran el derbi, un partit molt especial. “Tinc ganes de dirigir el primer derbi a Cornellà. Serà un partit diferent, l'afició en té ganes i els jugadors, també. Es donen les condicions per ser rebels i sortir com cal.”