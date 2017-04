Aarón condiciona el pla de Quique

Les proves a les quals es va sotmetre ahir Aarón Martín van confirmar que el lateral té una lesió muscular de grau 1 al bessó intern de la cama esquerra. El jove futbolista va acabar amb molèsties en l'últim partit jugat dimarts a El Molinón. El futbolista està seguint un pla individualitzat de treball per recuperar-se a temps per entrar en la llista de convocats per al partit de demà contra el Barça. El futbolista de Montmeló és essencial en els plans de Quique Sánchez Flores i és el sisè membre de la plantilla més utilitzat aquesta temporada amb 25 titularitats. Des que va debutar a Las Palmas, en la primera volta, s'ha fet l'amo del lateral esquerre. Només es va perdre el partit de San Mamés, en jornada intersetmanal, per les rotacions. Llavors va jugar Víctor Álvarez, en la que és fins ara la seva única titularitat en la lliga. Quique estarà molt pendent de l'evolució d'Aarón per acabar de traçar el seu pla de joc. Si no pogués disposar d'ell, tot indica que Víctor Sánchez podria jugar d'improvisat lateral esquerre, com va fer en sis partits de lliga en l'inici del curs, fins a l'eclosió d'Aarón en l'esmentat partit de Las Palmas, en la vuitena jornada. Si el rubinenc acaba jugant en defensa també variarà la composició de la medul·lar, on Quique podria apostar per un triple pivot per frenar el joc ofensiu rival.