L'últim heroi no troba el lloc

No fa tant de temps que Álvaro Vázquez era la nova joia del planter i l'esperança de ser referent de present i de futur. No ha passat tant des que el davanter de Badalona es va posar el públic a la butxaca en provocar un dels grans moments a l'estadi de Cornellà-el Prat amb el gol de l'empat contra el Barça, una de les úniques alegries des del canvi de feu quan un dels dos grans fa acte de presència. La trajectòria, però, no va ser l'anhelada i el retorn al club on es va formar no està sent gens fàcil. Prova d'això, el fet que no podrà repetir el rol d'heroi perquè el seu nom no va formar part ahir de la llista de convocats per al derbi.

El Barça guanyava 0-1, i en el minut 85 Raúl Rodríguez va centrar des de la banda dreta arribant a la línia de fons, Thievy va prolongar l'esfèrica al primer pal i Álvaro va aparèixer amb la canya a punt per fer l'empat. L'1-1 ja no es va moure, i fins a la temporada passada aquest derbi del 2012 encara era l'únic punt sumat contra un dels dos grans de la lliga espanyola. L'eufòria cada cop queda més lluny, i ahir Álvaro va marxar després de l'entrenament sent conscient que tenia poques possibilitats de formar part de la llista de convocats. Des que Leo Baptistão va rebre l'alta mèdica, cada cop és més habitual. Quique Sánchez Flores va deixar clar que el davanter brasiler no es troba al 100% i que no pot aguantar tot el partit, però això tampoc va obrir la porta al badaloní, que haurà de seguir l'enfrontament amb el Barça des de la llotja. Anys disputant-los a les categories inferiors, vivint la màxima rivalitat del futbol català per avui haver-se de conformar amb assistir a l'estadi vestit de carrer. L'entrenador madrileny va oferir tres novetats a la llista: Javi López, Víctor Álvarez i Hernán Pérez, però va seguir deixant fora Álvaro.

El tercer amb menys minuts