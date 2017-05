Tres jornades i l'obligació de no deixar-se anar

I ara què? És la pregunta que molts aficionats de l'Espanyol es fan, tement un tram final que espatlli una mica el tarannà positiu de la temporada. Europa va deixar de ser un anhel per acabar sent impossible sota la sentència de les matemàtiques, queden tres jornades i res en joc. Els jugadors, però, insisteixen que no es deixaran anar, amb la paraula ambició a la boca.

En els últims anys, quedar una posició més amunt o més avall no és intranscendent. El repartiments dels diners del contracte televisiu tenen la classificació dels darrers anys com un dels factors a tenir en compte, però això no ha semblat motivar els jugadors quan no hi havia altres objectius en joc. Per molt que els directius s'enfadessin, tal com va palesar Joan Collet fa un parell d'anys en l'última jornada de lliga a Vigo. Cal buscar altres reptes. Per exemple, fer història. L'onze de Quique Sánchez Flores ha arribat als 50 punts, cosa que en el segle XXI tan sols s'havia aconseguit dos cops. Amb un més superaran el registre de la 2000/01, ja que el sostre dels 61 assolit amb Miguel Ángel Lotina el 2005 és inabastable. “L'objectiu ha de ser sumar el màxim de punts que queden. Podem acabar amb 59 punts, i seria bonic, perquè en els últims 20 anys diria que només ha passat una o dues vegades. Fer això, descansar i tornar la temporada vinent amb la màxima ambició possible”, indicava David López.

El sostre de Camacho