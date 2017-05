Gerard Moreno: “Espero que el derbi no ens afecti”

Els jugadors de l'Espanyol han començat a preparar avui el partit del Deportivo després de dos dies de festa, encara amb el derbi al cap. La desfeta per 0-3 va fer mal, sobretot per la forma, tot i que Gerard Moreno s'ha mostrat confiat que no passarà factura. “Espero que no afecti. L'equip ja pensa exclusivament en el partit de diumenge. Queden tres partits, ho donarem tot per fer els màxims punts possibles. Estàvem tristos perquè volíem acabar el derbi d'una altra manera i no va ser així. Ja està. Hem aixecat el cap i estem amb ganes d'afrontar els últims partits. Ens queden tres partits complicats, ara ens ve un rival que s'hi juga la permanència i després el València que és l'últim partit a casa, on volem donar una alegria a l'afició. Després ja vindrà el Granada. Anem pas a pas i primer toca el Deportivo.”

Gerard Moreno s'ha aferrat a l'objectiu de quedar el més amunt possible. Prohibit deixar-se anar en les tres jornades que resten, abans d'afrontar l'estiu. El Vila-real manté el 50% dels drets del davanter i fins ara no ha volgut negociar amb l'Espanyol, ja que creu que poden arribar ofertes pel pitxitxi periquito i vol fer negoci. El punta de Santa Perpètua de Mogoda n'està al marge, si bé ha deixat clar que vol seguir de blanc-i-blau i ha convidat a altres jugadors a fer-li companyia ben aviat. “Realment no hi he pensat. Sempre dic que estic al marge. Estic tranquil i feliç i no em preocupa gens el que pugui passar. El club ja sap que aquí estic molt bé. En el projecte que estem veig molt marge de millora. És el primer any i molts jugadors voldran venir per com es fan les coses i perquè es veu que pot créixer molt. Animo als companys a seguir i a qui vulgui venir que aquí s'estan fent molt bé les coses i el projecte ha d'anar cap amunt.”