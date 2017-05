“Qui digui que ser futbolista és fàcil s'equivoca, i molt”

Em va tocar patir, i l'estiu va ser per reflexionar. Per sort, va aparèixer l'Espanyol, club ideal per revertir tot això

Pablo Piatti (Ucacha, 1989) està oferint a l'Espanyol la millor temporada de la seva carrera. Amb una opció de compra barata, l'argentí ha estat un gran fitxatge i no veu motius per marxar.

El Dépor s'hi juga la permanència. Servirà per mesurar fins a quin punt surt motivat l'Espanyol?

Un repte més que bonic. Anem a un camp històric del futbol espanyol, ells s'hi juguen la salvació i nosaltres, l'orgull. Intentarem treure la rebel·lia i deixar de costat el conformisme.

Acabar un lloc més amunt o més avall influeix realment en la motivació, o és més l'orgull?

Si fas bons partits acabaràs més amunt, lògic, però passa més per l'aspecte psicològic, l'orgull. Ho necessitem per acabar de gaudir del tot de la temporada.

Acabi com acabi, l'afició acabarà amb bones sensacions?

Sí. Venim d'una setmana molt dura. L'equip ha merescut molt més amb l'esforç que ha fet en els tres últims partits. El futbol és així i a vegades et castiga. Ara és un repte personal acabar bé.

Bon joc contra l'Atlético i el Barça i dues derrotes. És la dinàmica de la temporada contra el top 10.

A l'equip no se li pot retreure res, perquè sempre ho ha intentat i ha donat la cara. És veritat que per estar al nivell dels de dalt necessites un punt més. La part bona és que tenim moltíssim marge de millora, els pilars estan posats per a l'any que ve i no es mouran, com el treball i la humilitat.

És davanter, i un dels aspectes a millorar la temporada que ve sobretot és l'elaboració ofensiva.

És clar. Les dades indiquen que ens falta un pas, i per això dic que l'equip té molt de marge de millora. Encara ens hem de fer més sòlids en molts aspectes del joc, en tenir més possessió i gaudir més, i ho aconseguirem, perquè hi ha una matèria primera molt bona.

Anem a l'estiu passat. Deuria acabar amb males sensacions la temporada. Què va pensar?

L'any passat va ser molt dur en l'aspecte personal, però em va servir molt per aprendre i créixer. En els moments difícils t'adones de les coses. Em va tocar patir i l'estiu va ser per reflexionar. Per sort va aparèixer l'Espanyol, un club ideal per revertir tot això.

Quan va veure clar que havia de fitxar per l'Espanyol?

L'oferta va aparèixer a mitja pretemporada, al juliol, i ho vaig parlar amb el meu cercle de confiança. Vaig deixar clares les prioritats i vam decidir que la millor opció era l'Espanyol. No ho vaig dubtar i ara soc més que feliç.

Què li va demanar Quique Sánchez Flores quan el va fitxar?

El cos tècnic s'ha portat de manera increïble. Més que demanar em va dir que m'havia d'integrar ràpidament al grup i assimilar els conceptes, i crec que una cosa porta a l'altra. Tot va anar encaixant i ha estat molt fàcil.

Feia anys que era a la lliga, i si algú pensava que anava a menys, l'Espanyol ha estat una reivindicació?

Encara tinc marge de creixement. Tinc 28 anys i diuen que el futbolista arriba a la maduresa en aquesta edat. Em sento en un dels millors anys i el vinent serà per oferir una versió encara millor.

Quins aspectes sent que han fet que visqui la millor temporada?

Són molts. Per al millor rendiment, un futbolista s'ha de sentir còmode, a gust, bé físicament i psicològicament, i s'ha de cuidar. Es van anar donant les circumstàncies per trobar el meu rendiment. Vaig notar molta confiança per part de tots, i així és més fàcil.

Altres temporades ha tingut problemes de lesions, què ha variat?

La temporada passada em van castigar molt les lesions, i en els moments durs és quan més s'aprèn. Aprens a cuidar-te d'una altra manera, a fer un altre tipus d'entrenament, abans i després d'entrenar-te, i són coses que et porten a trobar el rendiment.

Va ser un recordatori que triomfar en el món del futbol costa?

Sí. Ningú va dir que això fos fàcil, i qui ho digui s'equivoca, i molt: el futbol és dur, complicat, exigent i amb una alta competitivitat en el dia a dia, que ha de sortir d'un mateix. No és gens fàcil.

Sigui sincer: quan visualitzava la temporada s'imaginava un rendiment tan alt?

No. Però a mesura que van passant els dies i et sents bé, important, una cosa va rere l'altra. Vaig trobar un grup molt sa, molt noble, el millor vestidor on he estat mai.

Ha rendit tan bé que serà difícil que no li arribin ofertes.

No ho sé. Sempre he deixat clar que cal ser agraït, i ho he de ser amb l'Espanyol, que va apostar per mi. Em dec a ells, i no sé què passarà, però estic molt content aquí. La prioritat és continuar.

Finalment, juga a l'esquerra i ha viscut de prop l'esclat d'Aarón.

Sí, és un noi que per sobre de totes les coses té humilitat. Sap escoltar, assimilar conceptes i veure quan s'equivoca. Amb aquesta edat només ha de gaudir. Ara li estaran menjant l'olla amb algunes coses, però és normal, va amb el rendiment.