Condemna i acusació

La Generalitat és qui ha de decidir quina sanció s'imposa al pistoler

L'últim derbi al RCDE Stadium encara porta cua. El focus dels incidents se centra en dues parts. La primera, en els insults que va proferir una part de la grada contra el Barça i el futbolista blaugrana Gerard Piqué, i l'altra, en la presència d'un aficionat amb la samarreta del Barça que va introduir una arma de fogueig a l'estadi amb la qual va disparar a l'aire diversos trets abans de ser reduït per aficionats locals i posteriorment pels Mossos d'Esquadra.

La Comissió Estatal contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l'Esport es va reunir ahir al matí però no ha pres cap decisió encara sobre els incidents del derbi. Ahir el club blanc-i-blau va fer un comunicat en què vol deixar clara la seva posició sobre els dos esdeveniments. Primer de tot, l'Espanyol va ser dur amb els insults que va fer una part de la graderia de Cornellà. “Es condemnen rotundament els càntics reflectits en els informes de La Liga dels dos darrers partits al RCDE Stadium. L'entitat lamenta les desqualificacions d'una ínfima part dels espectadors a diferents persones i es compromet a seguir treballant, com fan la resta de clubs del futbol professional espanyol també afectats per aquestes actituds, per eradicar totalment aquests comportaments de les graderies”, deia en la nota pública, en què, de retruc, també s'afirmava que els insults “en cap cas representen el conjunt de la nostra exemplar afició, en moltes ocasions injustament tractada”. Ara el club està pendent de saber quina serà la sanció econòmica que li caurà pels insults. El comitè únicament decidirà quina és la proposta de sanció pels càntics que va denunciar La Liga en el seu informe, procedents dels sectors 109 i 110 de l'estadi. Com a referència, cal recordar que l'any passat, amb els insults a Piqué i Shakira, l'entitat blanc-i-blava va rebre una multa de 24.000 euros.

El ‘pistoler'

El segon afer tangencial del derbi va ser la presència de l'aficionat amb l'arma de fogueig. Aquest és un gran problema ja que aquest aficionat va poder esquivar totes les mesures de seguretat i entrar una arma dins de l'estadi. En aquest sentit, l'Espanyol obre el debat sobre quant costaria implementar un dispositiu per evitar qualsevol entrada d'objectes sospitosos als estadis. Els principals escorcolls es fan a les zones on hi ha la grada d'animació, on hi ha un control dactilar d'entrada. “Cal fer una reflexió a fons sobre si és viable, tant econòmicament com en la disposició del temps, extremar encara més les mesures de seguretat en l'accés als recintes esportius, tenint en compte de no vulnerar el dret de les persones a la seva intimitat corporal, així com poder establir a cada porta d'accés tecnologia d'altíssim cost com la que, per exemple, hi ha als aeroports”, s'afirmava en el comunicat de l'entitat. Quant a la persona que va disparar l'arma de fogueig, l'Espanyol deixa clar en el comunicat que ho considera “un cas absolutament aïllat fruit de l'actitud d'un ciutadà amb presumpta alteració de les facultats mentals”. I anava més enllà argumentant que el dispositiu de seguretat i accessos emprat dissabte passat responia a totes les previsions necessàries que marca la normativa vigent, i recordava que en set anys de funcionament del RCDE Stadium mai s'havia produït cap incident d'aquesta mena, i agraïa el “comportament exemplar” de l'afició durant aquells instants d'angoixa. En aquest sentit, l'Espanyol també va criticar “l'actuació irresponsable d'alguns mitjans de comunicació que, en les darreres hores, han amplificat sense cap sentit de la responsabilitat social la canviant versió d'una persona amb presumpte desequilibri mental envers el verídic relat dels fets, tant del club com de la mateixa policia catalana”.

La Generalitat decidirà

La Comissió Estatal contra la Violència no va rebre cap escrit dels Mossos d'Esquadra respecte a la persona que va disparar l'arma. No va ser cap oblit sinó que és perquè no té competències de delegació del govern. Així, serà la Generalitat qui haurà de decidir la sanció. El personatge va ser retingut dissabte mateix. Ara està pendent de saber la pena i la sanció que li imposaran. Al llarg de la setmana, aquest individu ha tingut temps de passejar-se per diversos mitjans de comunicació donant la seva versió dels fets. En cada intervenció variava el seu relat, que xocava literalment amb la versió dels aficionats presents i dels Mossos d'Esquadra.