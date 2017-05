“Per créixer ens hem de quedar Diego Reyes”

Sense possibilitats de classificar-se per a Europa, l'atenció dels aficionats està en el proper mercat i en els reforços que farà l'Espanyol per intentar assaltar les posicions capdavanteres de la lliga. Així doncs, un dels temes cabdals és la futura composició de la plantilla. “El que estem cuinant fa bona flaire. No som Arguiñano, però les sensacions és que tenim molt clar per on hem d'anar per créixer. Se'ns dibuixa un somriure quan pensem en el que arribarà”, assegurava el tècnic, que, tot i això es mostrava conscient que “després s'obrirà el mercat i serà difícil”.

Quant als noms propis, hi ha dos futbolistes que marquen l'actualitat del mercat en les darreres hores. El primer, Diego Reyes. “Tenim clar, tant el club com jo, que per créixer ens hem de quedar aquests jugadors, i esperem que puguem disposar d'ell la temporada que ve”, deia sense embuts el tècnic per empènyer el club a buscar una solució. El problema per segellar la continuïtat del futbolista mexicà és el seu preu de sortida. El Porto demana set milions pel seu futbolista, quantitat que apareix en el seu contracte de cessió. Aquí rau el problema, i l'Espanyol vol rebaixar aquesta quantitat. De moment, els portuguesos es mantenen ferms i no pensen rebaixar aquesta suma. L'Espanyol té temps fins al 30 de juny per decidir si executa l'opció de compra o si deixa passar aquesta oportunitat. El Porto està tranquil i té el convenciment que el seu futbolista s'anirà revalorant en el mercat, i més amb el final de lliga que està protagonitzant, així com la disputa de la copa Confederacions.

L'altre nom propi és Diego López. Com informàvem aquesta setmana, la vinculació del porter de cara als propers anys serà un fet, i es quedarà a Cornellà els propers anys. “En futbol, fins que no ho veus no ho pots creure”, afirmava Sánchez Flores, que, tot i això, veu a prop l'acord. “Però s'han treballat bé els temps amb ell i sembla que en podrem disposar els propers anys”, subratllava el preparador, que també es va referir als possibles jugadors que poden marxar a l'estiu, però va defensar el seu professionalisme. “No està afectant el futur de certs futbolistes, i això em referma que tenim un gran grup com ara Salva Sevilla, Diop, Víctor Álvarez, Roberto... El seu comportament és fantàstic i meravellós, ningú ha desconnectat abans d'hora. Tenim un gran grup.” El cert és que tots aquests jugadors esmentats pel tècnic marxaran a final de curs. Salva Sevilla i Víctor Álvarez acaben contracte. Roberto, davant el nou contracte de Diego López, buscarà un nou destí en la lliga on pugui ser titular. El Màlaga és una de les opcions més fermes que té sobre la taula. Altres jugadors amb pocs minuts com ara Diop i Rubén Duarte, tot i tenir contracte en vigor, també faran les maletes. El lateral andalús està negociant el seu traspàs a l'Alavés.

A banda d'això, ara el tècnic madrileny està centrat en el partit d'avui contra el Dépor a Riazor. Afronta el duel amb la intenció de mantenir el pols competitiu en aquestes últimes tres jornades. No deixar-se anar és la màxima preocupació. “Tots pensem que cal mantenir la fam competitiva fins al final. Hem de mantenir la mentalitat del grup per seguir creixent contínuament, i ho hem de fer també de cara a la temporada que ve per seguir mantenint la base. Sabem el que es juga el rival”, i llançava un missatge als seus deixebles. “Aquests partits mesuraran molt la mentalitat competitiva dels jugadors” i seguia desgranant aquest fil discursiu. “Hi ha molts equips que han deixar de competir des de fa temps, i això és difícil. Però ens hem d'autoestimular i autoexigir”, i assenyalava la vuitena posició i els guanys en drets de televisió. “Volem quedar com més amunt millor, hem de donar el millor per generar el millor. És bo per al club, bo per a nosaltres.”