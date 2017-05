“Hem de mantenir l'instint competitiu i guanyar. El plaer de competir i fer-ho bé ens porta a mantenir la mentalitat de l'equip. Volem créixer contínuament i establir les bases de la temporada que ve”, aquest és el missatge que llançava ahir Quique Sánchez Flores. El preparador blanc-i-blau sap que la fam competitiva del seu equip està en joc. Els seus deixebles tenen al davant el repte de no deixar-se anar en els tres últims partits de la temporada. Una vegada esvaïda tota possibilitat de lluitar pel somni europeu als blanc-i-blaus només els queda el consol de lluitar per la vuitena plaça i sumar els nou punts que hi ha en joc. El grup és conscient que el club rebrà més ingressos televisius en funció de la classificació final i el plus econòmic tampoc es pot deixar de banda. “Encara que no és una reflexió que s'estengui en els nostres pensaments com millor quedem, millor per a tots, per a la nostra moral, confiança i els interessos del club”, resumia Sánchez Flores.

La primera estació és avui a Riazor. El Deportivo arriba en una situació delicada. Ningú pot amagar que enguany ha estat un curs deficient per als gallecs. Els corunyesos necessiten un punt en les tres últimes jornades per tancar la permanència matemàtica i sortiran esperonats avui contra l'Espanyol per reconciliar-se amb una afició molt dolguda per la imatge que estan donant els seus. “Després de guanyar el Màlaga (2-0) només hem aconseguit un punt a Pamplona (2-2) i és comprensible que els nostres aficionats se sentin defraudats. Per això, contra l'Espanyol tenim una cita important per tornar tot el suport que generen. És una bona oportunitat per fer-ho”, assenyalava el tècnic del Deportivo, Pepe Mel, que més enllà de l'anàlisi esperonava els seus jugadors perquè l'equip acabi el curs amb bones vibracions. “Estem en deute, el cos tècnic i els futbolistes, amb la gent que ens ha seguit aquest any, que esperava més i per desgràcia no li ho hem pogut donar. El més important en el futbol és acabar amb bones sensacions. És un examen per a tots. Vull acabar el partit amb la sensació que hem jugat bé.”

La victòria de l'Sporting per la mínima contra Las Palmas encara crea més pressió al Dépor, que esperava una ensopegada dels asturians per salvar-se matemàticament abans de jugar contra l'Espanyol. Aquest fet no s'ha produït i això donarà un ingredient emocional afegit al partit d'aquesta tarda. Pepe Mel sap que el duel amb l'Espanyol serà complicat i no dubta de la motivació del seu adversari: “És un equip molt complicat, encara més quan juga fora de casa, perquè l'afavoreix la seva manera d'afrontar els partits. Tenen unes línies molt juntes, transiten bé cap endavant i cap enrere, són perillosos en les accions de pilota aturada i tenen jugadors molt ràpids. Són un equip complet. El seu objectiu era classificar-se per a Europa, i no ens regalaran res.”

Per últim, Quique va confessar ahir que li agradaria realitzar assajos tàctics en els pròxims compromisos, encara que ha avançat que no serà possible fer-ho a Riazor a causa de les baixes. “Hi ha dues o tres coses que em ballen pel cap i estem limitats pel tipus de proposta que m'agradaria veure per les posicions dels jugadors”, va indicar. “David López i Diego Reyes, m'agradaria veure'l a la medul·lar però no sé si ho podré fer. Rubén Duarte és més lateral que central. Però parlem de jugadors polivalents que ens agradaria veure en diferents posicions”.