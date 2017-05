Apunten al vuitè lloc

Sumant 59 punts, l'Espanyol quedaria a dos de l'històric curs de Lotina

L'Espanyol busca la vuitena plaça en aquest tram final de lliga després d'assegurar-se amb el triomf de diumenge contra el Dépor tenir enfilat el top 10, objectiu inicial del club. Ara el repte de la plantilla és redoblar esforços i acabar entre els vuit primers de la lliga. Per fer-ho, els blanc-i-blaus necessiten guanyar contra el València, dissabte al RCDE Stadium, i rematar la feina enllaçant un altre triomf en la visita a Granada. Valencians i andalusos no s'hi juguen res. Els de Mestalla estan en terra de ningú i els andalusos ja són a segona. La mentalitat positiva dels blanc-i-blaus ha de fer la resta per assolir aquest dolç repte i acabar el curs amb 59 punts. Si l'Espanyol sumés dues victòries més, sembla que en tindria per superar l'Eibar. Els bascos són ara vuitens, amb un punt més que els blanc-i-blaus, però han de rebre a Ipurua l'Sporting, que s'hi juga les possibilitats de salvació, i tancaran la temporada contra el Barça al Camp Nou, que s'hi juga el títol de lliga. Ho tenen difícil per sumar els sis punts que hi ha en joc.

I és que són molts els al·licients que hi ha en joc per acabar en vuitena posició. En primer lloc, l'econòmic. Acabar vuitens els reportaria uns sis milions d'euros extres en el repartiment de drets de televisió i, en segon lloc, també els serviria per mantenir el to competitiu fins al final com ja es va fer a Riazor i esborrar la imatge de desídia dels últims anys. “Hem aconseguit molts punts i en camps complicats. Tot i que arribar a Europa és impossible, no abaixem els braços. El que estem fent ara és tenir també un ull en el futur. Ara volem acabar bé i guanyar els dos partits que ens queden. Això és important perquè l'any que ve serà il·lusionant”, afirmava David López, que parlava sense embuts de la fam competitiva de la plantilla. “L'objectiu i la referència són ser vuitens, més enllà de batre rècords. A hores d'ara, amb la competència existent, arribar als 59 punts seria una marca molt bona i espectacular. Tothom ho hauria firmat a principi de temporada”, argumentava el santcugatenc. I és que 59 punts serien la segona millor puntuació del segle, a només dos punts dels 61 que va aconseguir l'Espanyol de Lotina en el curs 2004/05. Llavors va acabar cinquè classificat, però aquesta lliga és molt disputada en les posicions capdavanteres. La mostra més fefaent és que en el curs anterior el Sevilla en va tenir prou fent 52 punts per acabar setè, que li servia per anar a Europa. Al final no va necessitar anar a la segona competició continental perquè es va alçar amb l'Europa League i va anar a la Champions.

Marc Roca també era clar sobre la il·lusió d'acabar entre els vuits primers i mantenir el nivell competitiu fins al darrer partit. “Tenim com a objectiu primer guanyar el pròxim partit a casa amb el València, que és l'últim de la temporada davant la nostra afició, i després anar a Granada i sumar els tres punts. Si ho fem tindrem a prop acabar vuitens”, afirmava el mig.