Caiguda aturada, millora insuficient

L'Espanyol va tancar dissabte la lliga a casa amb 20.111 espectadors a l'estadi. La sensació és que n'hi havia menys, però la dada oficial indica que es va superar la mitja entrada per setena vegada en dinou partits disputats a Cornellà-el Prat. Les xifres mostren una millora respecte a campionats anteriors i s'atura per fi la progressiva davallada en l'assistència, però l'entitat periquita segueix a la cua en percentatge d'ocupació de l'estadi i amb uns números que es mantenen molt lluny del que voldria l'ambiciós projecte engegat per Chen Yansheng.

L'Espanyol s'havia marcat en els darrers temps aturar la caiguda com a primer objectiu social. El primer pas, la massa social, va ser la primera a reaccionar, i el nombre de socis va augmentar per primer cop després d'una sagnia continuada que feia massa que durava. El segon pas, l'estadi. El nombre d'abonats havia crescut i calia traduir-ho quan la pilota estigués en joc. Hi havia la necessitat de mobilitzar al voltant de 10.000 socis que preferien seguir el partit des de casa. I en aquest apartat hi ha hagut una progressió, encara insuficient. L'equip blanc-i-blau va veure com després de l'enfrontament amb el València la mitjana d'assistència a Cornellà-el Prat s'ha situat en 20.228, superant per poc els 20.000, per primera vegada des de la temporada 2012/13 (21.280). En els anys següent, s'havia anat a menys, fins a arribar al mínim de fa dotze mesos, fixat en 18.334.

Així, l'afluència a l'estadi ha anat a més en la segona volta. El club confiava que l'estabilitat esportiva, amb la permanència desapareguda del mapa i Europa com a nou i ambiciós objectiu, exercís d'impuls. Les xifres mostren que hi ha hagut progressió i la mitjana de 19.052 de la primera meitat de la lliga ha crescut fins a 21.404, si bé cal tenir en compte que si en el tram inicial els números milloren per la visita del Madrid (30.153), després de l'equador del campionat hi havia dos dels rivals que més afició arrosseguen, el Barça i el Betis, així com altres de llaminers com el Sevilla i el València. Només el duel de l'Alavés figura entre els cinc pitjors, amb els altres quatre en la primera volta, amb el Granada com a pitjor referent (15.184), acompanyat del Deportivo, el Celta, l'Eibar i el Leganés.

Hi ha una evolució, però lenta. És el tretzè de la lliga en afluència i tot just s'ha arribat a 50% d'ocupació mitjana de l'estadi, apartat en què repeteix com el pitjor de la competició. Això sí amb el Celta (52%) ben a prop.