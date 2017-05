Quique Sánchez Flores : “S'han posat les bases del que vindrà”

L'Espanyol visita demà el Granada per acomiadar la lliga i els jugadors iniciaran les vacances. També ho farà Quique Sánchez Flores, això sí pendent del mòbil per concretar la planificació esportiva. L'entrenador blanc-i-blau ha parlat avui del passat recent i del futur imminent. Com calia esperar, el resum de la temporada ha estat en positiu. “La normalitat amb què s'ha crescut és el més destacat. És senzill dir que millorarem i ens posarem al top 10 de la millor lliga amb la Premier. És difícil fer-ho i cal destacar com el grup ho ha fet i ha viscut les fases. Com ens veuen els equips contraris també és una satisfacció. Estem bé, a bon nivell. Un equip complex, difícil, que els rivals saben que som difícils. Que hem encaixat 30 gols menys que la temporada anterior i si ens deixen fem mal. S'han posat les bases i tot el que ha passat aquest anys és sembrar el que vindrà més endavant.”

Fet el balanç de la temporada, cal mirar en el següent pas. L'Espanyol ha assolit el top 10, l'objectiu fixat i en el pròxim exercici vol més, tal com ha explicat Quique Sánchez Flores. “El creixement es basarà en la qualitat dels futbolistes. I si aconseguim la plantilla amb què somiem ho podrem fer. La temporada següent cal créixer i no serà fàcil. Celta, València i Màlaga, per exemple, porten més temps en el projecte i ens voldran superar segur. Serà una temporada molt exigent i volem seguir prosperant perquè hi ha camí per recórrer.” Les commemoracions per la final perduda a Glasgow han servit al tècnic madrileny per ressaltar que sempre ha vist el club periquito com un guanyador, amb episodis històrics. L'objectiu és tornar-hi.

Així, Quique ha fet balanç del passat i del futur. El present, però, indica que queda encara un partit de lliga. L'Espanyol vol tancar la lliga trencant una maledicció que ve de 1973, però si no ho fa les sensacions no variaran, segons el tècnic blanc-i-blau. “Tenim ganes de competir fins l'últim moment. No volem confiar en si el rival està motivat o no. Hem de puntuar i veure què passa dissabte i diumenge, on acabem. En tot cas serà una bona temporada. No canviar res la posició final. Si podem donar al club la repercussió econòmica de quedar dos llocs més amunt millor. A nivell de grup no ens diu res acabar més amunt o més avall.”