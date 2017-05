Comiat entre balanços

Últim partit de lliga i res en joc. Només mirar d'acabar amb una bona imatge i, si els resultats acompanyen, escalar una o dues posicions, amb la recompensa econòmica que això comporta. Per tot plegat, ahir els entrenadors es van dedicar a fer balanç de passat, present i futur més que no pas a parlar de l'enfrontament, en què l'Espanyol visita un Granada en una crisi més que profunda i que ha fet una de les pitjors segones voltes de la història de la competició.

Quique Sánchez Flores no variarà gaire l'onze. El comiat no és un dia per fer experiments ni donar entrada als menys habituals. Javi Fuego s'ho perdrà per un procés gripal, però la resta podrà ser l'onze que acostuma a emprar. Al davant, un Granada que acumula xifres que fan feredat. No se sap si són pitjor les set derrotes seguides o el punt que ha sumat dels últims 36. El recurs desesperat del canvi d'entrenador, amb l'entrada de Tony Adams, ha derivat en sis ensopegades amb 2 gols a favor i 15 en contra.

Per tot plegat, l'Espanyol confia a trencar una mala ratxa de falta de victòries fora de casa en l'última jornada que ve de l'any 1973. I, de passada, va dur els entrenadors a, sobretot, passar revista a l'exercici que avui es tanca, sense que la possibilitat de millorar la classificació tingui gaire transcendència. “La normalitat amb què s'ha crescut és el més destacat. És fàcil dir que millorarem i ens posarem en el top 10 de la millor lliga junt amb la Premier, però és difícil fer-ho. I no canvia res la posició final. Si podem donar al club la repercussió econòmica de quedar dos llocs més amunt, millor, però com a grup no ens diu res acabar més amunt o més avall.”

El projecte de Quique Sánchez Flores tindrà continuïtat amb una segona temporada. L'entrenador de l'Espanyol ja treballa amb l'obligació d'adaptar-se a l'augment de l'exigència. Assolit l'objectiu del top 10 en el primer any, en el pròxim cal pujar com a mínim dues posicions, rendint des del primer dia per estar en la pugna per Europa. “Amb els fitxatges buscarem dues coses. Un salt per pensar que competirem amb més maduresa i fiabilitat. S'ha aconseguit aquest any i el més normal és que tornem a millorar. Una cosa és això i l'altra si ens arribarà per posar-nos en el grup de l'Athletic i el Vila-real, que arrenquen pensant en la Champions. Això no ho sabem. El pas cal fer-lo tant sí com no, i després veurem si ens dona per estar en aquest grup o acostar-nos-hi, que també seria progressar. El pas a fer és ser millors.”

Així, la planificació esportiva inclou fitxatges que permetin fer aquest salt de qualitat. Ja n'hi ha un de signat, Sergio García, i altres d'encarrilats, tot i que l'activitat se centra a lligar la continuïtat de Diego López i Diego Reyes. Quin perfil es busca a partir d'aquí? Quique Sánchez Flores ho té clar: “En un fitxatge no pots deixar de banda el físic. Com que ara disposes de les dades físiques, cal aprofitar-ho. Que la qualitat no només vingui dels peus, sinó també del cos. Volem millorar el físic, perquè, contra els grans, per exemple, ens en va faltar.” El partit del Granada va quedar en segon pla. Un tràmit a superar bé per tancar la lliga amb un somriure.