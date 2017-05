El primer d'agafar la porta

José Antonio Reyes és el primer adeu confirmat a l'Espanyol. L'andalús va tenir un tram de protagonisme i va exercir d'heroi en la remuntada a l'últim alè contra el seu odiat Betis, però el problema és que el golàs va ser el 31 de març i encara quedaven nou jornades, en què tan sols ha disputat vuit minuts. El sevillista ha aportat el que se li ha demanat, però Quique Sánchez Flores ha acabat amb la sensació que podia aportar més, sense la motivació necessària.

Reyes tenia l'estiu passat ofertes de destins exòtics i sous desorbitats. El projecte de l'Espanyol i la presència de Quique Sánchez Flores van dur-lo a acceptar una proposta de dos anys, en format d'1+1 i el segon en funció dels partits disputats. Ha estat deu cops titular en la lliga, participant en 21 i fent tres gols, als quals cal sumar-ne un altre en la copa del Rei. Fa dos mesos pràcticament havia arribat ja als minuts que comportaven la renovació automàtica, però aleshores va desaparèixer, ajudat per una tendinitis rotular que li feia la guitza. Tan sols una breu aparició contra l'Atlético i ja no hi ha segon any de lligam. La lesió hi ha tingut a veure, però no tant com la sensació de l'entrenador que el sevillà anava a un altre ritme fins al punt de provocar fredor en la relació al tram final.

Reyes té 33 anys i va començar en el món professional als 16. Té molts quilòmetres a les cames i el següent pas serà un destí exòtic. Té ofertes de la Xina, Qatar, les Filipines i l'Índia, així com de la lliga nord-americana, si bé no s'adapta amb facilitat als nous entorns. Un últim gran contracte abans de plegar. Amb tot, l'etapa a l'Espanyol haurà durat un any, deixant bon record.

L'adeu de Reyes és el primer de la llista. Els dos que acaben contracte, Salva Sevilla i Víctor Álvarez, tampoc continuaran, tot i que en el cas del barceloní el club periquito podria trigar una mica més a fer-ho oficial. Rubén Duarte estudia les propostes per anar cedit, amb Alavés i Màlaga entre els interessants. Els andalusos també són favorits per acollir Roberto, que ha estat parlant amb Míchel en els darrers dies per saber fins a quin punt Kameni pot amenaçar-li la titularitat, ja que no vol viure una altra temporada com l'actual a la suplència. L'entitat blanc-i-blava té assumit que no podrà recuperar els 3,5 milions pagats fa un any. I encara serà més complicat resoldre el futur dels qui tenen contracte però l'Espanyol prefereix que busquin un nou destí. L'alta fitxa és el principal problema per trobar equip a Felipe Caicedo, que a més té una sèrie de lligues a les quals no vol anar, i Álvaro, mentre que Pape Diop posarà més facilitats després de passar en un any d'una promesa de renovació amb millora de contracte a veure com era l'última opció entre els migcampistes.

