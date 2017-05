L'Espanyol s'assegura Diego López fins al 2020

L'Espanyol va donar ahir el tret de sortida als fitxatges del curs 2017/18. El primer és una cara coneguda i respon al nom de Diego López (Paradela, Lugo, 1981). El porter va segellar el seu compromís amb l'Espanyol fins al 30 de juny del 2020 i tindrà una clàusula de rescissió de 50 milions d'euros. Abans, però, el gallec es va desvincular del Milan, després de resoldre la paperassa pendent, que s'havia allargat els últims dies. Diego López havia de cobrar la part proporcional del contracte que el lligava amb el conjunt italià. Cal recordar que els transalpins pagaven un 60% de la fitxa del futbolista de la temporada que tot just ha acabat.

El gallec arriba amb la carta de llibertat sota el braç com havia avançat aquest diari fa quinze dies. Aquesta era una condició clau per fer el seu fitxatge. L'Espanyol hi surt guanyant perquè podrà pagar un sou més alt al porter. Diego López també surt beneficiat de l'operació i jugarà on volia, al club blanc-i-blau. El Milan, per la seva banda, s'estalvia la fitxa d'un any d'un futbolista amb el qual no comptava. Tots contents. “És un dia molt feliç. Ha estat una temporada, però ha estat meravellosa. Avui [per ahir] és el dia assenyalat en què puc prolongar la meva relació amb l'Espanyol”, va dir Diego López als mitjans oficials del club blanc-i-blau. “Vull agrair al club, al mister, al cos tècnic, als companys i a l'afició, especialment, aquest any, que ha estat magnífic. El meu desig era continuar aquí. La prioritat era seguir, perquè m'he trobat molt a gust”, va reblar el gallec. I és que la seva predisposició per seguir a Cornellà ha estat la clau de volta per no moure's de l'Espanyol. El futbolista s'ha trobat com a casa al club. Una entitat on ha tornat a sentir-se futbolista després d'un any molt dur al Milan, on va patir lesions i la suplència per l'aparició del jove Gianluigi Donnarumma.

Ara l'Espanyol s'assegura un dels homes clau per fer el salt cap a Europa el curs que ve. Diego López ha format part de l'eix vertebrador de l'equip de Quique Sánchez Flores. El tècnic tenia clar que la seva continuïtat era innegociable si es volia aspirar a cotes més altes. Des que va arribar, s'ha apoderat de la titularitat. El seus números parlen per si sols: ha rebut 38 gols en contra en 35 partits en la lliga. Unes xifres que el col·loquen com el tercer porter menys golejat de la competició i, amb 3.113 minuts, el tercer membre de la plantilla més utilitzat per Quique, al darrere de Gerard Moreno (3.280) i David López (3.240).

Efecte dominó sota pals