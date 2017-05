Ambició a dosis petites

El conseller delegat, Ramon Robert va comparèixer ahir per valorar el curs 2016/17. “Estem contents. Hem assolit els objectius marcats i ara hem de buscar la possibilitat d’assentar-nos de forma permanent en el top 8 de la lliga”, indicava el directiu com a objectiu clar per assolir la propera temporada. La prudència segueix manant en l’entitat blanc-i-blava. Ningú vol parlar obertament d’Europa sinó de situar-se a la part alta de la taula de forma permanent. L’objectiu europeu ara se circumscriu al top 8. “La vuitena posició final i els números ens han situat per sobre de les expectatives. Hem encertat en molts fitxatges que han permès fer un salt de qualitat a la plantilla. Estem creixent com a equip i això vol dir que cada vegada hem de ser més exigents a l’hora de fitxar. Millorar el que hem fet aquest any és complicat, però és el nostre objectiu”, matisava al seu torn el director esportiu, Jordi Lardín, que acompanyava Robert en el balanç anual. El director esportiu seguia desgranant quina serà la política esportiva de cara al curs 2017/18. “Afermar l’equip entre els primers de la lliga” i per això “intentarem fitxar jugadors per fer un altre salt de qualitat. No és fàcil arribar a Europa en dos anys, però ho intentarem. Volem que aquest projecte segueixi tenint els peus forts.” Lardín també va tenir temps per parlar del filial i es va felicitar pels “quatre jugadors del B que s’han assentat en el primer equip” i va lamentar: “Hem patit amb el descens del filial i la mala temporada del juvenil.”

L’Espanyol haurà de seguir de ben a prop quin és el topall salarial que marca la lliga. I és que com informava la setmana passada aquest diari, aquest serà el gran cavall de batalla i on caldrà buscar fórmules imaginatives per portar bons jugadors i poder pagar-los. “Treballam sobre un màxim salarial buscant l’equilibri perquè no hi hagi grans diferències; aquesta setmana la lliga comunica els màxims i ens marcarà on estem”, va indicar Robert, que va avisar que el límit serà similar al d’aquest curs. “No podem esperar grans salts d’una temporada a l’altra.”

Fortalesa econòmica.

Ramon Robert va destacar els apunts econòmics de l’entitat després d’un any sencer sota la presidència de Chen Yansheng. El deute ha passat de 189 milions a 120 i pronostica que l’Espanyol tancarà l’any fiscal amb “uns 80 milions d’ingressos”. El conseller delegat també es felicitava per haver superar la xifra de 28.000 socis “tenim 3.000 abonats més que fa un any” però sap que l’entitat ha de fer un altre salt. “Estem satisfets però no ens podem quedar aquí. Queden moltes coses per construir i moltes coses perquè el projecte avanci. Ha estat un any amb molts canvis, però ara toca anar endavant. Hem de millorar i créixer.” El club espera desplegar en les properes setmanes tot un ventall de noves operacions a l’anella de l’estadi per potenciar un espai econòmic ara mort. “Un dels focus en què ara ens centrem és el comercial. Ens hem reestructurat en l’aspecte financer i ara toca centrar-nos a incrementar els ingressos que busquem o superar els 30.000 socis. Això no pot aturar-se.”

Mercat de fitxatges.

L’Espanyol està de ple en la planificació de fitxatge del proper curs. Un dels objectius que s’ha marcat l’entitat és no apurar el límit de temps fins el 31 d’agost on l’entitat blanc-i-blava va tancar fins a quatre fitxatges en les darreres hores. “Com Quique, ja som ja dos que no volem estar a darrera hora al club esperant que soni la campana; s’agafa tot amb més temps, la temporada passada ni tan sols teníem entrenadors. Aquesta temporada ningú té cap intenció d’estar el 31 a la tarda al club pendent del tancament del mercat.” Entre els assumptes més urgents que hi ha sobre la taula hi ha la compra de Diego Reyes. El mexicà és una prioritat per al club, que al marge d’aquest central vol aconseguir dos defenses més per a l’eix, un migcampista i un davanter. “La nostra idea és incorporar quatre, cinc o sis jugadors en funció d’alguna sortida, però dependrà del màxim salarial. Dos centrals, un migcampista i un punta són llocs que el club ha de cobrir. El punta vindria si marxa algun dels que tenim. Sergio García, quan signarà? Aviat ho sabrem. Si no són massa davanters? No hi caben en un mateix partit, però provarem que juguin tots”, deia Lardín. Quant a la situació de Reyes, el club segueix negociant amb el Porto, que demana 7 milions d’euros. La negociació es preveu llarga. “Estem parlant amb el Porto i el seu agent; l’interès de la direcció esportiva i el consell és que pugui seguir, però hi ha tres parts, i una és el seu club propietari. Anem avançant, i sempre pensem que les coses arribaran a bon port, dintre de l’esforç que podem fer estem provant que es pugui quedar”, deia Robert.

Noms propis.

La renovació de Diego López fins al 2020 ha de portar moviments a la porteria. Ahir Lardín era hermètic i es mostrava ferm amb la situació de Roberto Jiménez i de Pau. “Amb Pau la cosa és clara: tenen fins al 30 de juny per fer efectiva la clàusula. Si no, és un jugador nostre, és un gran porter i tornarà a casa. Roberto? Qui vulgui marxar ha de pagar. No pot ser que quan no estiguis còmode vulguis marxar, provem que els jugadors estiguin feliços però hi ha un tema contractual”. Però la novetat més important és la possible continuïtat de Víctor Álvarez. El futbolista no ha tingut pràcticament participació amb Quique Sánchez Flores, però Lardín va revelar que li ha ofert un any més de contracte. “Sap quina serà la seva situació i estem a l’espera del que digui.”