Del conflicte al diàleg fins a l’acord amb la Generalitat

L’Espanyol ha estat notícia en els darrers temps pels conflictes amb la Generalitat. No cal anar gaire lluny, ja que al gener el lema If you feel FC Barcelona, you feel Catalunya va encendre els ànims de la parròquia periquita. Aleshores des de Turisme es va recordar al club periquito que estarien encantats de fer accions conjuntes. Dit i fet, l’entitat blanc-i-blava i el govern van anunciar ahir l’entesa per promocionar conjuntament Catalunya com a destí d’interès turístic.

El xoc del gener és un més en una llarga llista. En aquell cas va ser un concurs organitzat pel Barça, l’encarregat de fer el vídeo. Una parella de turistes anaven al Camp Nou i aprofitaven per descobrir el país. És la filosofia a la qual se suma l’Espanyol, que fa temps que treballa amb els operadors turístics per incloure l’estadi de Cornellà-el Prat entre els punts d’atracció quan passin per la capital catalana. La directiva periquita va tancar l’entesa, escenificada amb el conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, i el director de l’Agència Catalana de Turisme, Xavier Espasa, de visita al feu blanc-i-blau per signar un conveni fins al desembre del 2018. “L’Espanyol té molta influència en el mercat xinès i asiàtic, que és una de les zones que més creixement turístic tindrà en el futur. Nosaltres podem ajudar que en totes les gires i actuacions de l’Espanyol hi estigui present la marca turística Catalunya; és un win-win per a tothom”, va manifestar Baiget.

Programa de partenariat