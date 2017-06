La progressió de Melendo

Una de les virtuts de Quique Sánchez Flores en la primera temporada a l’Espanyol ha estat fer créixer l’equip sense deixar de mirar el planter. Quatre jugadors de les categories inferiors han fet el salt al primer equip i el cos tècnic vol estar segur que tinguin el creixement adequat. De les quatre perles, només una genera algun dubte per la competència que tindrà: Òscar Melendo. El jove davanter farà la pretemporada i després es decidirà si es queda o cal buscar una cessió perquè segueixi progressant.

Melendo va ser l’última perla a treure el cap al primer equip. Quique Sánchez Flores el va fer debutar el 20 de novembre a Vitòria i en total ha participat en 13 partits entre la lliga i la copa, sortint de titular en tres. La temporada vinent passarà a formar part del primer equip i ja no reforçarà el filial cap dia, a diferència del que va fer en el tram final de temporada. El cos tècnic blanc-i-blau vol que tingui minuts, així que el vol veure en acció en la pretemporada competint per minuts amb els companys. Després d’un partit de lliga, Quique va admetre que no acabaven de trobar el lloc on el de Sant Adrià de Besòs podia brillar més. El menut jugador destaca entre línies i el madrileny va descartar, per físic, posar-lo al doble pivot. Aleshores li queden dues opcions, o la banda dreta, on va disputar la majoria de minuts en l’últim campionat, o a la mitja punta, on el penalitza que no destaqui en l’aspecte golejador.

Altes i baixes