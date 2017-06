A poc a poc i bona lletra

El calendari va cremant setmanes, el final de lliga queda cada cop més lluny i l’inici de la pretemporada, més a prop. A l’Espanyol de moment no hi ha cap cara nova, però tampoc nervis. Des del club blanc-i-blau s’insisteix a demanar paciència, recordant que hi ha fitxatges tancats, com el de Sergio García, sense pressa per ser presentats.

L’Espanyol va viure ahir el caliu popular de Gelida i l’aplec de penyes. Ho va fer sense cap fitxatge anunciat i amb problemes perquè la manca de sortides torpedina la voluntat de tancar entrades. “Ja vam dir que el projecte era anar pas a pas, que tots fossin sòlids. Volem fer el millor Espanyol de la història i estem en el camí. El pas següent comporta somiar, estar en la lluita pels equips europeus. S’intentarà i les peces que es moguin a l’estiu serà per lluitar-hi. Demanem als socis que estiguin tranquils”, va pregar Ramon Robert, que va insistir que es treballa per tenir gairebé tota la feina enllestida quan l’equip comenci a entrenar-se a principi de juliol.

El conseller delegat blanc-i-blau va insistir que hi haurà fitxatges “il·lusionadors”. Les operacions, però, s’estan fent esperar de moment, si bé Ramon Robert va deixar clar que per exemple no hi ha cap problema amb Sergio García. “No està signat. Hi ha detalls pendents per ultimar el contracte. Potser s’allarga una mica més per la tranquil·litat que des del gener ja estàvem d’acord. Està fet, però s’ha de firmar. Sergio estarà aquí la pròxima temporada.” El davanter del Bon Pastor està de vacances i no se’l presentarà fins que la pretemporada estigui a punt d’arrencar. Per això encara no s’anunciarà.

Ramon Robert va mostrar l’hermetisme habitual i no va mullar-se en cap dels noms propis. “Mariano? Cada dia s’analitzen moltes coses i tenim llistes per posicions.” La realitat és que cada dia que passa es complica l’alta del madridista perquè es multipliquen els pretendents i el jove punta no estarà eternament esperant que l’Espanyol trobi una sortida a Caicedo. El conseller delegat va reconèixer que a hores d’ara no hi ha ofertes per l’internacional equatorià.

La situació a la davantera està encallada i a la porteria, encara pitjor. “Hi ha interès del Màlaga per Roberto, però res tancat”, va dir Robert. Els andalusos ofereixen la meitat dels tres milions que exigeix l’Espanyol pel traspàs, amb el problema afegit que el Tottenham no farà ús de l’opció de compra per Pau, que caduca el 30 de juny i té una penalització de 400.000 euros. Hi ha tres porters, doncs, amb contracte per a la pròxima temporada.