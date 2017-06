Viure una nova etapa amb un mínim de 30.000 socis

L’Espanyol ha presentat aquest matí la nova campanya d’abonats amb el lema ‘Això ho has de viure’. L’anunci que es farà viral mostra Quique Sánchez Flores trucant un per un als aficionats periquitos per convidar-los a sumar-se al nou projecte encapçalat per Chen Yansheng, amb una xifra damunt la taula: 30.000 abonats.

L’Espanyol ha presentat a l’estadi de Cornellà la nova campanya, amb novetats com descomptes per a qui vagi a tots els partits o tots menys un o una quota d’alta de cinc euros per als carnets infantils i 20 als adults en els nous socis. El conseller delegat Ramon Robert ha posat xifres a la voluntat a l’ambició del club blanc-i-blau. “Ara que entrem a la segona temporada cal seguir creixent i això ho has de viure. Quan acabi la temporada volem entrar en els 30.000 socis. Posar el tres al davant, que es consolidi i sigui una base sòlida que no baixi. Vam acabar amb 28695 socis, gairebé 3.000 més, havent arribat com a moment més baix als 25.864 de la 2015-2016. L’afició mereix viure grans moments i volem que ens acompanyi a tirar això endavant. Portem set anys sense pujar preus i amb tots els partits inclosos, sense jornades econòmiques. Els preus han d’evolucionar i cal premiar el soci fidel, a qui no s’ha de pujar els preus.”

La part principal de la campanya és un anunci amb Quique Sánchez Flores de protagonista. El cap de comunicació Xavi Salvatella ha desgranat la presentació. “La primera part que sorprèn més és la part gràfica: una explosió. D’una fase inicial a una de desenvolupament clar, amb els colors que portem al cor. ‘Això ho has de viure’ acompanyarà l’eslògan de la meravellosa minoria. Ara toca, és el moment que podem pensar en aconseguir fites importants, però només serà possible si molta gent respon a la crida. D’entrada, els qui porten anys amb el carnet. Però ara que és una nova etapa en què es vol pensar en gran, tothom ha de fer la reflexió interna.”